Governo vistoria obras da futura sede do Procon em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), inspecionou nesta segunda-feira, 15, o andamento das obras de construção do novo prédio do órgão em Rio Branco.

A edificação de três pavimentos já foi erguida e atualmente são realizados os serviços internos nas paredes de gesso, as instalações elétricas e a serralheria da cobertura. De acordo com o engenheiro civil e fiscal da obra, Octávio Costa, em breve serão iniciados os trabalhos de lógica para finalização desses serviços.



A partir das obras públicas, Estado amplia as oportunidades de trabalho e renda para milhares de operários da construção civil. Foto: Kalyel Vieira/Seop

“Uma parte das divisórias de gesso foi concluída. Os próximos passos incluem: assentamento das telhas da cobertura e importantes instalações, tais como placas solares, tubulação de climatização, elevador e finalização das partes elétricas [quadros de distribuição], além de pintura”, explica.

O gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes, ressaltou que a futura sede do Procon tem a finalidade de concentrar as funções administrativas e gerenciais do instituto em uma única edificação, com disponibilidade de ambientes adequados para o atendimento ao público e para os serviços especializados.

“O governador Gladson Cameli tem se empenhado para que os serviços públicos sejam prestados à população em estruturas confortáveis e dignas. A sede própria do Procon contará com espaços mais amplos e modernos para atender melhor a população e assegurar mais qualidade ao ambiente de trabalho dos servidores”, frisou.

A previsão é concluir todos os serviços do prédio em dezembro, quando o Procon deve passar a atender a população em novo endereço, na Avenida Nações Unidas nº 2870, na Estação Experimental, conquistando mais autonomia e sem despesas com aluguéis.



“É uma obra que impacta a sociedade como um todo, pois é a realização de um sonho para os servidores e consumidores e a representação de uma identidade institucional para a nossa população. Quando concluído o prédio, poderemos desenvolver o nosso trabalho com maiores condições e, assim, garantir também o desenvolvimento para os usuários, uma vez que teremos um local mais moderno e com maior comodidade para atender os anseios que são apresentados frente às demandas consumeristas”, frisou a presidente do Procon, Alana Albuquerque.

Por Felipe Hid- Agência de Notícias do Acre

Foto: Kalyel Vieira/Seop

