Governo realiza alterações em prova prática do concurso público da Educação

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 13, o governo do Acre publicou, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), uma retificação no edital do concurso público para preenchimento de vagas na área da educação. A alteração inclui mudanças específicas na prova prática, ampliando as instruções para envio e substituição de arquivos, estendendo também o prazo de envio até 9 de dezembro de 2024, até as 21h59 (horário de Rio Branco/AC).

É permitido aos candidatos substituir, se necessário, os arquivos enviados para a prova prática. Caso algum candidato deseje reenviar a videoaula ou o plano de aula, será possível realizar a troca até o prazo final estabelecido no cronograma atualizado. Para isso, o candidato deve fazer o pedido pelo e-mail oficial de atendimento do Instituto Nosso Rumo. ([email protected]).

Caso o candidato enfrente dificuldades, como falhas no upload ou bloqueio da videoaula na plataforma, deverá comunicar a ocorrência imediatamente ao Instituto Nosso Rumo pelo e-mail oficial. Candidatos que precisarem solicitar substituições de arquivos terão o mesmo prazo para realizar os procedimentos.

A SEE e o Instituto Nosso Rumo reforçam que dúvidas sobre o processo seletivo podem ser resolvidas pelo Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto. O atendimento está disponível pelo telefone (11) 3964-4946, das 7h às 15h (horário de Rio Branco).

Ingrid Andrade Agência de Notícias do Acre

