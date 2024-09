Governo oferece capacitação de Gestão de Equipes em EAD para servidores

A Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do Departamento de Formação e Capacitação do Servidor (Decap), visando o aprimoramento do governo do Acre, deu início nesta terça-feira, 17, ao curso “Gestão de Equipes”, voltado para servidores públicos e a sociedade em geral. A formação, que se estenderá até o dia 20 de setembro, ocorre na Plataforma de Capacitação do Estado e também está disponível no canal oficial do Decap no YouTube (@decapoficial).

Com carga horária das 7h30 às 9h30, o curso é ministrado pela instrutora Artenizia Raimunda de Souza, especialista no tema. A capacitação visa aprimorar habilidades de liderança, coordenação e gestão de equipes, abordando conceitos fundamentais de comportamento pessoal e organizacional.

Entre os temas discutidos estão a diferença entre chefe e líder, as características essenciais de um líder eficaz, bem como as tendências do ambiente organizacional. A formação promete, ainda, fornecer estratégias para a gestão eficiente de equipes e técnicas de trabalho em grupo, com o objetivo de alcançar resultados positivos e motivar os servidores.



Segundo a instrutora Artenizia Souza, o curso trabalha sobre planejamento: “A gestão de equipes é um processo de trabalho que contribui e reflete em um serviço de qualidade. É possível antecipar possíveis problemas, verificar os indicadores da organização e promover estratégias direcionadas para melhorias. Partindo da teoria de Chiavenato, para gerir uma equipe é necessário planejar o que será feito, organizar como será feito, dirigir quem fará e controlar o que foi feito, para possível replanejamento. A gestão de equipes também passa pelo crivo da gestão de pessoas, onde o trabalhador é visto como indivíduo, como gente, como uma pessoa repleta de complexidade e particularidades. E para fazer essa gestão, é imprescindível exercer a habilidade de liderança”.

Por Ingrid Andrade-Agência de Notícias do Acre

Foto: Ingrid Andrade/Sead

