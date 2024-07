Governo investe R$ 3,7 milhões na construção da nova sede da Ageac

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), realizou uma reunião nesta terça-feira, 2, para discutir o andamento da construção do novo prédio da Ageac em Rio Branco. A reunião foi liderada pela presidente do Deracre, Sula Ximenes, e contou com a presença do presidente da Ageac, Luís Almir Soares.

Devido à situação do imóvel, que estava sem uso e deteriorado, o antigo prédio do Centro de Ensino Especial Dom Bosco, cedido pelo Acre-previdência, está sendo demolido pelo Deracre para dar lugar à nova sede.

Sula Ximenes explicou que foi firmado um termo de cooperação técnica entre Deracre, Ageac e Acre-previdência para a execução da obra, que conta com um investimento de cerca de R$ 3,7 milhões.

“Estamos trabalhando juntos em prol dos servidores, e os esforços representam o compromisso do governador Gladson Cameli de garantir melhorias para os colaboradores dos quadros funcionais e a expansão da agência”, destacou Ximenes.

Segundo o presidente da Ageac, as novas instalações, quando concluídas, devem garantir a ampliação do corpo técnico, materiais adequados e melhorias no controle e na fiscalização em todo o estado.

“A construção da nova sede é um passo crucial que o governo do Acre dá para fortalecer nossas atividades, bem como garantir maior eficiência e transparência na prestação dos serviços públicos”, afirmou Soares.

Por Gabriel Freire- Agência de Notícias do Acre

Foto: Ascom/Deracre

