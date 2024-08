Governo intensifica ações da Campanha Respire Vida: combata as queimadas e o desmatamento

O governo do Acre tem intensificado as ações de combate às queimadas e ao desmatamento ilegal com a campanha “Respire Vida: combata as queimadas e o desmatamento”. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre os graves danos ambientais e à saúde pública causados pelo fogo descontrolado e pelo desmatamento, especialmente neste período crítico de seca.

Desenvolvida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e Secretaria de Comunicação (Secom), a campanha representa um esforço integrado de diversas instituições estaduais para combater atividades ilícitas que afetam o meio ambiente. A ação inclui a divulgação de informações sobre as obrigações legais relacionadas a crimes ambientais e multas, além de alertar sobre as consequências das queimadas para a saúde da população.

Há ainda o foco no Comitê de Crise, sob a coordenação da Casa Civil e Defesa Civil Estadual, criado para deliberar as tomadas de decisões baseadas nos dados qualificados e quantificados pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), ligado à Sema.

A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, ressaltou a importância da campanha em reforçar as medidas já implementadas pelo governo no combate ao desmatamento e às queimadas, destacando a atuação e a unificação dos demais órgãos e instituições.

“Estamos trabalhando de forma colaborativa com todos os órgãos envolvidos na agenda ambiental para enfrentar esses desafios. A campanha é uma extensão das ações contínuas que já realizamos ao longo do ano, como as atividades de educação ambiental e os mutirões de regularização, por exemplo. Isso demonstra que o Estado está empenhado em atuar fortemente na agenda ambiental, não apenas neste período considerado crítico, mas em todos os períodos, para alcançarmos resultados”, afirmou a secretária.

Em junho, o Acre já havia decretado Situação de Emergência Ambiental em todos os 22 municípios. Além disso, em julho, o Estado determinou a suspensão de autorizações de queima, válida até dezembro, enquanto durar o período emergencial.

Os esforços da campanha se manifestam por meio de peças gráficas, materiais digitais para as redes sociais e anúncios em mídias tradicionais como jornais, rádio, televisão e outdoors. As orientações fornecidas visam não apenas prevenir danos ambientais, mas proteger a saúde pública, uma vez que a fumaça das queimadas está associada ao aumento de doenças respiratórias e ao sobrecarregamento das unidades de saúde.

A população é encorajada a participar ativamente, denunciando qualquer foco de incêndio e contribuindo para a proteção do meio ambiente e da saúde comunitária, por meio dos seguintes contatos: Ibama – 0800-618080 (24 horas); Imac – (68) 99256-8047 – WhatsApp (24 horas) / imac.ac.gov.br/denuncia; Bombeiros – 193; Polícia Militar – 190.

Por Carina Castelo Branco- Agência de Notícias do Acre

