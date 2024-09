Governo fortalece atendimentos de odontologia com entrega de novos equipamentos à Fundhacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou nesta segunda-feira, 9, a entrega de novos equipamentos ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Com investimentos no valor de R$ 41.270,00, os novos aparelhos irão fortalecer os atendimentos à população.

Entre os materiais entregues estão um aparelho de laserterapia, além de sensores de raio- X digital, fotopolimerizadores, destiladora de água, localizadores apicais para realização de canal endodôntico, equipos com cadeira portáteis, instrumentais diversos, canetas de alta rotação, além de oito computadores. Os materiais foram adquiridos por meio de recursos federais, além de recursos próprios da Sesacre.



A presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza, destacou a importância do investimento para melhoria dos serviços ofertados. “Com a alegria desse material doado através da Sesacre para a Fundacre, nós vamos possibilitar a melhor assistência ao paciente, dando mais celeridade com resultados na hora, diagnóstico realmente sendo analisado na hora, com melhor condução do quadro do paciente. Então a gente só tem a agradecer ao secretário Pedro Pascoal, que realizou essa doação da Sesacre para a Fundação, em mais um passo na missão que o governador Gladson Cameli nos deu, que é cuidar das pessoas”, reforçou Souza.



Já o secretário de Saúde Pedro Pascoal, ressaltou a modernidade dos equipamentos entregues. “Estamos entregando um material moderno para atender a população. A Saúde Bucal é um dos indicadores do Ministério da Saúde e que nós precisamos de investimentos e atenção nessa área, então hoje, estamos reforçando a parceria entre a Fundação e a Sesacre, através desses recursos que estavam ainda por utilizar aguardando uma pactuação, e que agora foram destinados à reforçar a saúde bucal da população”, frisou Pascoal.



O coordenador do CEO, Luiz Felipe Castelo, ressalta que o setor realiza, em média, 550 consultas mensalmente, o que corresponde a, aproximadamente, 1.660 procedimentos ao mês. Com a entrega, portanto, o serviço será fortalecido para melhor atender a população. “Nós somos referência em atendimento especializado odontológico no estado do Acre. Realizamos atendimento para pacientes especiais com sedação no Centro Cirúrgico, próteses totais, tratamento de canal, periodontia, cirurgia de siso, dentre outros atendimentos. Com os equipamentos entregues hoje, vamos melhorar ainda mais os serviços prestados à população”, ressaltou.

Como todos os serviços ofertados no maior complexo hospitalar do Acre, para ter acesso aos atendimentos odontológicos, é preciso que o cidadão vá primeiramente ao posto de saúde mais próximo de sua cada onde passará por avaliação clínica e poderá solicitar o encaminhamento médico para a Fundação. O CEO da Fundhacre possui profissionais qualificados para lidar com os casos mais simples até os casos considerados mais complexos.

Por Agnes Cavalcante- Agência de Notícias do Acre

Foto: Gleison Luz/Fundhacre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram