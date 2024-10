Governo Federal antecipa pagamento do Bolsa Família no Acre; Confira data única!

Em razão da grave seca que afeta a região do Acre, o Governo Federal antecipou os pagamentos do Bolsa Família para os meses de setembro e outubro. Todos os beneficiários receberão o pagamento de outubro em uma única data, nesta sexta-feira (18), sem o escalonamento habitual baseado no final do NIS.

Somente em Sena Madureira, 9.449 famílias estão incluídas no programa. O Governo do Acre decretou estado de emergência devido à estiagem, o que motivou a antecipação dos repasses federais. A partir de novembro, o pagamento volta a ser escalonado normalmente.

Essa medida visa aliviar os impactos da seca e deve estimular a economia local com a liberação simultânea do benefício.

Por AcreOnline.net

Com Informações ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram