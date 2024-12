Governo fecha ano com mais de cem frentes de serviço em todo o estado em obras executadas pelo Deracre

O ano de 2024 será encerrado com grandes realizações para o Acre, impulsionadas pelo trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). Sob a liderança do governador Gladson Cameli, o órgão desempenhou papel fundamental no desenvolvimento da infraestrutura do estado, investindo em obras que impactaram positivamente a vida dos acreanos.

Este ano, o Deracre alcançou grandes resultados, com mais de cem frentes de serviço em todo o estado. A Operação Ramais, que visava recuperar 3,5 mil km de estradas, superou as expectativas, atingindo a marca de 9,4 mil km recuperados. A operação mobilizou 500 equipamentos e mais de 200 trabalhadores, com o apoio das prefeituras municipais.

A presidente do órgão, Sula Ximenes, agradeceu ao governador pelo apoio, assim como aos senadores, deputados federais e estaduais, pela confiança no trabalho realizado, também expressando gratidão aos colaboradores, pelo empenho e dedicação. “Seguiremos em 2025 ampliando os investimentos e levando desenvolvimento para todas as regiões do Acre”, afirma a gestora.

Entre as principais ações do Deracre, destacam-se: aplicação de 14 mil toneladas de massa asfáltica em rodovias e vias urbanas, construção de 70 pontes e revitalização de cinco aeródromos, com iluminação noturna, essenciais para salvar vidas, já que os aeroportos acreanos foram responsáveis por mais de 12 mil voos.

As principais obras incluem a duplicação da rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, que agora conta com 11 km de pistas ampliadas, e a revitalização da Via Chico Mendes, em Rio Branco. Outro marco foi a entrega do aeródromo de Manoel Urbano, além da construção de três novas pontes no Ramal Jarinal, que melhoraram a mobilidade e a segurança na região.

Outras melhorias no interior também se destacaram. Em Mâncio Lima, a nova Ponte do Viola trouxe mais segurança para a comunidade. Em 2024, o órgão também se dedicou à revitalização do parque público de Mâncio Lima, ao recapeamento do Ramal Granada em Acrelândia, à manutenção do Ramal do Açaí, em Porto Acre, e à reconstrução de pontes em ramais como o Joaquim Souza, em Feijó, e o Icuriã, em Assis Brasil.

A pavimentação feita de tijolos na Reserva Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, também se tornou um símbolo do avanço na infraestrutura rural. A superestrutura da Ponte da Sibéria, em Xapuri, avançou, com previsão de entrega para abril de 2025, e irá ligar o bairro ao centro da cidade, aliviando o tráfego local.

O Deracre também atuou fortemente nas rodovias estaduais, com a pavimentação e manutenção de diversas vias, como as rodovias AC-40 (Senador Guiomard), AC-10 (Porto Acre), AC-90 (Trecho Vila Verde), AC-485 (BR-317 à Xapuri) e AC-475 (Acrelândia a Plácido de Castro), garantindo mais segurança e fluidez no trânsito.

Além disso, o Deracre conta com obras em andamento no estado, como a pavimentação da rodovia AC-380, em Xapuri; a construção da nova entrada de Plácido de Castro; a pavimentação da AC-445, entre Bujari e Porto Acre; a pavimentação do Ramal dos Paulistas, em Porto Acre; além da construção da nova Orla de Brasileia e a Passarela do Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, que trarão mais qualidade de vida e acessibilidade para a população local.

Com um investimento total de R$ 414 milhões em 40 projetos em execução, a instituição se prepara para mais avanços. O ano de 2025 promete grandes desafios e oportunidades para o Deracre. Entre os projetos mais aguardados estão o Viaduto da Corrente, que ligará a Via Chico Mendes à AC-40, e a implantação do Anel Viário, que aliviará o tráfego de caminhões pesados na capital. Além disso, a construção de novos aeródromos em Sena Madureira, Breu e Vila Restauração está em processo de planejamento, visando expandir a malha aérea do estado.



Em relação à zona rural, o Deracre tem em vista a construção de novas pontes de concreto em ramais como os de Sena Madureira e Assis Brasil, reforçando o compromisso com o escoamento da produção e a melhoria da infraestrutura rural.

Com uma gestão voltada para resultados objetivos e alinhada às demandas da população, o Deracre reafirma sua importância como protagonista no Acre. O legado deixado em 2024 é uma base para o crescimento do estado nos próximos anos, com infraestrutura de qualidade que contribui para o bem-estar da população e para o fortalecimento da economia local.

“Com a determinação do governador Gladson Cameli e a colaboração de todos os envolvidos, conseguimos melhorar a realidade do Acre e, em 2025, daremos mais um passo importante na construção de um estado mais próspero para todos”, afirma a presidente Sula Ximenes.

Gabriel Freire Agência de Noticias do Acre

Fotos Ascom Deracre

