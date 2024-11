Governo entrega premiação ao vencedor do Concurso Qualicafé no Juruá

Na tarde da última quinta-feira, 14, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com a empresa Manave, realizou a entrega da premiação do Concurso Qualicafé ao vencedor da região do Juruá. O evento ocorreu em Acrelândia e destacou o compromisso com o fortalecimento da produção cafeeira no estado.

O produtor José Leite, da comunidade Santa Rosa, foi o grande campeão da competição e recebeu R$ 30 mil em equipamentos de irrigação agrícola como premiação. Durante a cerimônia, José demonstrou sua emoção e gratidão. “Esse reconhecimento é muito importante para nós, pequenos produtores. Agora, com esses equipamentos, poderei melhorar ainda mais a qualidade do meu café e continuar acreditando no potencial da nossa região,” afirmou.



Além do prêmio, José Leite representará o Acre em um evento internacional em Minas Gerais, onde terá a oportunidade de apresentar o café produzido em sua propriedade e trocar experiências com outros produtores e especialistas do setor.

O gestor da Seagri no Juruá Marcos Pereira, ressaltou a importância do concurso para o desenvolvimento do agronegócio na região. “O Qualicafé é uma iniciativa que fortalece nossa produção local e mostra que o Juruá tem potencial para se destacar no mercado nacional e internacional de cafés especiais,” destacou.

Genilson Maia, engenheiro agrônomo da Seagri e responsável pela parte técnica do concurso, enfatizou o papel do suporte técnico no aprimoramento das práticas agrícolas. “Trabalhamos junto aos produtores, oferecendo capacitação e assistência técnica para que possam alcançar resultados como esse. A dedicação de José é um exemplo de como a aplicação de boas práticas pode fazer a diferença,” explicou.

O Concurso Qualicafé é parte de um esforço do governo para incentivar a produção de cafés de qualidade no Acre, promovendo a sustentabilidade e a inovação no campo. A iniciativa reafirma o compromisso com o desenvolvimento rural e a valorização da agricultura familiar, pilares estratégicos para o fortalecimento da economia estadual.

Agência de Noticias do Acre

