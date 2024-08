Governo entrega novas viaturas para o Corpo de Bombeiros do Acre

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) recebeu quatro novas viaturas nesta quinta-feira, 8. A entrega foi feita pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança (Sejusp), na sede do Primeiro Batalhão, em Rio Branco.

De acordo com o titular da Sejusp, coronel José Américo Gaia, a entrega dos equipamentos vai possibilitar mais agilidade e eficiência no atendimento à população, principalmente porque o estado apresenta algumas particularidades climáticas, com períodos de seca extrema e alagamentos.



“Essas aquisições se somam a outras que já foram feitas pelo governo do Estado, com o objetivo de colocar não só os bombeiros, mas todas as forças de segurança em condições para trabalhar de forma mais eficiente. Temos muitas regiões do Acre que são de difícil acesso e essas viaturas irão ajudar muito no deslocamento das equipes. A partir de agora, poderemos atender a população de maneira ainda mais eficaz”, destacou o secretário.



De acordo com a gestão estadual, o total investido na aquisição dos equipamentos foi de R$ 1,08 milhão. Cada viatura custou pouco mais de R$ 269 mil, provenientes de recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo o comandante do CBMAC, coronel Charles Silva, as viaturas vão atuar não somente no combate direto aos incêndios em vegetação, mas também integrarão a força-tarefa que realiza palestras em escolas e associações de produtores, abordagens a moradores, para prevenir queimadas pontuais, e rondas diárias nos bairros com maior incidência de incêndios.



“Essas ações preventivas têm sido cruciais para manter a poluição atmosférica sob controle, contrastando com os índices de 2022, quando a poluição já era nitidamente visível nesta época do ano”, disse o comandante.

Por Ana Paula Xavier-Agência de Notícias do Acre

