Governo e Prefeitura de Tarauacá trabalham na aplicação de 150 toneladas de asfalto nas ruas

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, garantiu nesta terça-feira, 2, mais 150 toneladas de asfalto para recuperação das ruas do município.

“É uma parceria que tem dado certo. Graças ao empenho e compromisso do governo, garantimos total apoio à prefeitura e temos levado mais dignidade e melhorias para a população de Tarauacá”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

As equipes do Deracre e da prefeitura atuam em conjunto para trazer mais mobilidade e segurança aos pedestres e motoristas. Estão sendo realizados serviços de recuperação, com retirada e limpeza do pavimento quebrado, recapeamento, aplicação e compactação de nova massa asfáltica nas ruas.



A manutenção das vias visa garantir melhoria na mobilidade e na trafegabilidade no município, além de segurança para motoristas. A prefeitura solicitou apoio da autarquia, que garantiu insumos, máquinas e equipamentos para execução dos trabalhos nas ruas.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir qualidade de vida aos acreanos, além de facilitar a transitabilidade em todo o Acre.

Por Gabriel Freire- Agência de Notícias do Acre

Foto: Ascom/Deracre

