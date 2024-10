Governo do Estado realiza melhorias no ramal da Transacreanaque da acesso a comunidades do Rio Iaco

A equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), por meio do Governo do Estado, está realizando um importante trabalho de melhoria e pisarramento no ramal da Transacreana, especificamente dentro da Fazenda do Manim. Esta estrada é um ponto de acesso fundamental para várias comunidades situadas nas margens do Rio Iaco, na região de Sena Madureira.

As obras de infraestrutura estão focadas no aterramento das áreas baixas e na diminuição de ladeiras, com o objetivo de melhorar significativamente a trafegabilidade dos moradores que dependem desse ramal para se locomover, principalmente durante o período chuvoso. O trabalho busca garantir que a estrada permaneça acessível mesmo nas épocas de maior volume de chuvas, quando os trechos em áreas baixas costumam alagar e as ladeiras se tornam desafiadoras para o tráfego de veículos e pedestres.

Com essas melhorias, a população local terá mais segurança e facilidade ao transitar pela região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das comunidades ribeirinhas. Segundo moradores, as obras já apresentam resultados visíveis, e a qualidade do serviço está sendo elogiada por todos que dependem da estrada para o escoamento de produção e transporte diário.

O Governo do Estado, por meio do Deracre, reforça seu compromisso com o desenvolvimento de infraestrutura em áreas rurais, garantindo que a população tenha acesso a estradas de qualidade, independentemente da estação do ano. A previsão é que o trabalho continue em ritmo acelerado para entregar uma estrada mais segura e eficiente à comunidade.

Por Pelegrino Sobrinho -Colaborador do Acreonline.net

