Governo do Estado assina termo de fomento junto a Apae em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado segue com o compromisso de trabalhar para cuidar das pessoas. Na última segunda-feira, 29, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), foi assinado um termo de fomento junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em Cruzeiro do Sul.

O governador Gladson Cameli esteve presente na solenidade de assinatura. “Saibam que o que a gente puder fazer para diminuir as diferenças e melhorar a vida das pessoas nós vamos fazer. Estou aqui para ouvir vocês e não vim com as mãos vazias. Contem com o apoio do nosso governo”, disse o chefe do poder Executivo estadual.



Atualmente 330 crianças, jovens e adultos estão matriculados na instituição. Esse investimento de cerca de R$ 252 mil proporcionará que a Apae tenha a equipe de profissionais da parte clínica completa, que inclui fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social entre outros profissionais.



“Hoje é dia de agradecer. O nosso governador nos fez uma visita em 2023 e nos prometeu esse investimento e hoje está concretizando a realização dessa promessa. Esse investimento ajudará muito no atendimento das pessoas com deficiência intelectual, múltiplas e com transtorno do espectro autista. Com essas parcerias que executamos esse trabalho há 27 anos”, disse Carliene Andrade, presidente da Apae em Cruzeiro do Sul.

Participaram do evento além do governador Gladson Cameli, o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, a coordenadora da Secretaria de Estado de Saúde no Juruá, Diani Carvalho; a coordenadora da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos no Juruá, Carem Carvalho e pessoas matriculadas na Apae.

Por Pablo Azevedo- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/ Secom

