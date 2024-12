Governo do Acre segue atendendo produtores rurais para aprimoramento da produção familiar e do desenvolvimento sustentável

Com o objetivo de potencializar a produção familiar sustentável, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e Programa REM Acre – Fase II, realizaram nos últimos dias a entrega de materiais e equipamentos visando atender as necessidades dos produtores rurais.

O Governo do Acre, com o apoio do Programa REM, vem colocando em prática o propósito de estar cada vez mais próximo dos beneficiários. Como resultado, foram realizadas três entregas importantes na semana passada:

No dia 17 de dezembro, na Sede da Associação Família Azul no Bujari, foram entregues: 175 caixas de abelhas com ferrão, 35 macacões, 35 fumigadores, 3500 bisnagas e 105 Kg de lâmina de cera. Além de equipamentos para a futura casa do mel no Bujari, como derretedor de cera, decantador. cilindro alveolador, centrífuga elétrica, mesa desoperculadora de mel e garfos. Esta ação tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do mel no nosso estado, beneficiando diretamente centenas de famílias que dependem dessa atividade. Ela é um resultado do Edital Boas Ideias Geram Impacto para a Cadeia do Mel, iniciativa do Programa REM.

Carlos César apicultor do Bujari, agradeceu ao Governo do Estado do Acre por essa conquista e Maria Paulina, presidente da associação Floresta com Abelha, ressalta que “com essa entrega nós vamos multiplicar as nossas caixas e no segundo mês de retirada, nós vamos multiplicar o nosso mel. Todos os produtores estavam precisando de caixas.”

No dia 18 de dezembro, na Sede da Bonal em Senador Guiomard, foram entregues 90 mil mudas de pupunha para 22 famílias, o equivalente para o plantio de 20 hectares. Esta ação tem como objetivo ampliar a capacidade de produção da indústria de palmito da região.

No dia 19 de dezembro, no auditório da Seagri em Acrelândia, foram entregues 525m de lonas para 21 famílias produtoras, sendo parte delas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e que recebem assistência técnica do Senar. Esta ação tem como objetivo auxiliar na qualidade da produção, pois as lonas protegem as plantações das chuvas fortes, das altas temperaturas e das ervas daninhas.

Vânia Alves, produtora familiar rural, diz que a horta dela não é coberta com lona e ressalta a importância do benefício: “A minha produção vai aumentar no inverno e com esse benefício vai melhorar muito mais.” O produtor Sebastião de Oliveira complementa: “Hoje estamos trabalhando em prol de abrir uma cooperativa para acessar os programas governamentais. Sobre a importância desses produtos serem entregues para nós, como eu já tenho estufa, eu sei o quanto é viável trabalhar com uma hortaliça em período chuvoso debaixo de uma lona. Isso com certeza vai impactar e gerar renda em torno de 40% acima daquilo que já estava tendo.”

O secretário de Estado da Agricultura do Acre (Seagri), José Luis Tchê, que esteve presente nas entregas dos dias 17 e 18 de dezembro, celebrou: “Eu ando muito empolgado e só tem um segredo para tudo o que vem acontecendo, que é dialogar com o produtor e a produtora. A gente vai dialogando, a gente vai conversando com os técnicos, a gente vai procurando ideias. Eu gosto muito de ouvir para a gente poder avançar.”

“A importância do governo estar junto é porque precisamos de pessoas que buscam alguma coisa lá fora e disponibilizam para a gente, porque nós não temos acesso a esses acessórios. Precisamos de acessórios, precisamos de assistência técnica e a gente está tendo. É uma honra a gente poder receber esse projeto de vocês e nos comprometer de fazer ele evoluir e de trazer renda para o nosso município”, finaliza o produtor Sebastião de Oliveira de Acrelândia.

Estes são resultados dos esforços que o Governo do Acre, por meio da parceria entre a Secretaria da Agricultura (Seagri) e o Programa REM Acre, vem implementando em prol do desenvolvimento sustentável. O Programa REM Acre – Fase II é resultado da implementação da Lei nº 2.308, que institui o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), uma política pública que tem como objetivo promover a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável por meio de incentivos econômicos para atividades que preservem e recuperem os ecossistemas florestais, atendendo de forma direta produtores familiares, extrativistas, indígenas e comunidades tradicionais.

Thaysa Azevedo Agência de Noticias do Acre

Fotos: Rafael Barros e Isa Bregense

