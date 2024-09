Governo do Acre realiza Encontro Estadual de Saúde Bucal para fortalecer rede de atendimento

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu nesta quinta-feira, 12, o Encontro Estadual de Saúde Bucal, no auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco. O evento, que se estende por dois dias, reúne profissionais da área de odontologia para discutir estratégias de aprimoramento e consolidação da rede de saúde bucal no estado. O encontro inclui atividades teóricas e práticas, com foco em temas essenciais como o diagnóstico de lesões bucais e o fluxo de encaminhamento de pacientes.

Com o objetivo de integrar as esferas federal, estadual e municipal da rede de atenção à saúde bucal, o evento visa fortalecer as iniciativas que serão implementadas nos próximos anos, principalmente na prevenção e tratamento do câncer de boca.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mais de 15 mil casos de câncer de boca são diagnosticados anualmente no Brasil, muitos deles em estágio avançado, o que reduz consideravelmente as chances de cura.



O público-alvo do evento inclui coordenadores municipais de saúde bucal, profissionais da rede pública e instituições de ensino odontológico. Durante o encontro, foram abordados temas como a utilização do aplicativo TeleEstomato Acre, ferramenta que facilita a comunicação e o atendimento entre profissionais e pacientes, além de promover a troca de informações e diagnósticos de forma rápida e eficiente.



Em seu discurso, o secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, destacou a importância do apoio federal e a colaboração entre os municípios. “O governo federal tem mostrado grande sensibilidade com a região Norte, especialmente com o Acre. Agradecemos o apoio recebido e a participação dos profissionais de odontologia, que são essenciais para o fortalecimento da nossa rede de saúde bucal. Também agradeço aos municípios que enviaram seus coordenadores para atualizarem seus conhecimentos. Este evento vai reforçar a Rede de Atenção à Saúde Bucal (Rasb) em todo o estado”, afirmou.



A coordenadora estadual de Saúde Bucal, Christiane Lopes, enfatizou o caráter histórico do encontro e a oportunidade que ele representa para a rede de saúde do Acre. “Este é um momento simbólico, onde estamos todos reunidos – instituições de ensino, entidades de classe e profissionais comprometidos. Isso representa um grande passo para o fortalecimento da saúde bucal no Acre. Desde o primeiro mandato do governador Gladson Cameli, a rede foi reestruturada com novos consultórios e atendimentos itinerantes que reduziram filas em muitos municípios. É uma honra fazer parte desse novo capítulo na saúde bucal do nosso estado”, declarou Christiane.



O evento também contou com a participação de Doralice Cruz, coordenadora-geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde. Ela destacou o esforço conjunto entre os governos e a importância da implementação da Lei n° 14.572, que estabelece a saúde bucal como uma política de Estado. “Estamos trabalhando para fortalecer essa rede, conforme previsto na Lei n° 14.572. Não há como os gestores federal, estadual ou municipal deixarem de ofertar esse serviço. Este evento é crucial, pois temos o envolvimento dos três níveis de governo e dos profissionais de saúde. É o momento ideal para discutirmos e implementarmos definitivamente as diretrizes dessa lei, beneficiando o povo brasileiro e, especialmente, o povo acreano”, disse Doralice.

Por Luana Lima- Agência de Notícias do Acre

Foto: Luan Martins/Sesacre

