Governo do Acre promove fórum de agricultura para fortalecer cadeia produtiva do cacau

Visando a importância de fomentar o debate para aprimorar a produção local, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), promove no próximo dia 17 o fórum “Agricultura em Debate”, com foco na cultura do cacau.

O evento visa subsidiar decisões do setor público e privado, identificando os investimentos necessários para consolidar a cadeia cacaueira no Acre, e também projeta um espaço para discussões técnicas das cadeias de valor relevantes do estado, definições de estratégias e políticas públicas para estruturar, promover e apoiar o desenvolvimento sustentável.

Fomento à produção de cacau é uma das diretrizes visadas pela Secretaria Estadual de Agricultura. Foto: Adriano Venturieri/Embrapa

Ciente da alta do preço do cacau, o fórum se propõe a analisar os principais motivos da combinação de fatores que afetam a oferta global da mercadoria, como os fenômenos climáticos e a limitação de recursos.

O encontro entre as instituições será no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), um dos realizadores do evento, em comunhão com o governo do Acre. A ação também conta com o apoio do governo federal, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e demais instituições.

O titular da pasta, José Luis Tchê, destaca que o fórum em questão é o primeiro de muitos: “A nossa meta é expandir o conhecimento, se aprofundar nas culturas de café, castanha e mandioca. Estamos animados para manter o diálogo diretamente com os nossos produtores, para dar o apoio necessário para o crescimento no Acre”.

Confira a programação completa:

Por Carlos Alexandre – Agência de Notícias do Acre

