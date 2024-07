Governo do Acre nomeia novos servidores para Secretaria de Saúde

O governo do Estado, por meio das secretarias de Saúde (Sesacre) e de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 23, a nomeação de novos servidores para a Sesacre. A decisão, oficializada pelo Decreto nº 7.488-P e pelo Decreto nº 7.489-P, ambos de 17 de julho de 2024, atende à necessidade urgente de reposição de pessoal na área de saúde.

A nomeação divulga o resultado final do concurso público homologado pelo Edital nº 018 Sead/Sesacre, de 13 de janeiro de 2023.

Os candidatos nomeados deverão apresentar a documentação completa no prazo de até 30 dias para formalizar a posse. Em sua declaração, o governador Gladson Cameli ressaltou a importância da ação para o fortalecimento do Sistema de Saúde. “Estamos comprometidos em garantir que todos os acreanos tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. A nomeação desses novos servidores é um passo essencial nesse sentido, reforçando nosso compromisso com a saúde pública e o bem-estar da nossa população”, afirmou.

Os próximos passos incluem a integração dos novos servidores ao quadro funcional da Sesacre e a implementação de medidas para assegurar que todos os nomeados estejam devidamente preparados e equipados para suas funções.

A administração pública continua monitorando e avaliando as necessidades de pessoal para assegurar a prestação de serviços de saúde de alta qualidade em todo o estado.

Por Ingrid Andrade- Agência de Notícias do Acre

