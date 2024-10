Governo do Acre mobiliza escolas da rede estadual para a VI Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), promoverá nesta sexta-feira, 4, o lançamento da mobilização e sensibilização das escolas de Ensino Fundamental II e dos Núcleos de Educação nos municípios, com o objetivo de preparação para a realização da VI Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. O encontro acontecerá no auditório da Escola Armando Nogueira, a partir das 9h.

A conferência tem como foco principal promover a educação ambiental e debater a justiça climática no âmbito escolar. O tema do evento pedagógico deste ano é “Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática”, e visa estimular a discussão sobre as mudanças climáticas e a importância da sustentabilidade.

Aluno da rede estadual durante projeto de educação ambiental. Foto: Clícia Araújo/Arquivo SEE

Durante o evento, serão apresentados os eixos temáticos que servirão de base para os projetos escolares, cada um voltado para questões ligadas ao meio ambiente e à justiça social.

Os projetos devem ser adaptados à realidade de cada instituição de ensino e incluídos no Projeto Político-Pedagógico das escolas. O objetivo é envolver estudantes, educadores e a comunidade local em ações concretas relacionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas.

A ação conta com a parceria das instituições que compõem a Comissão Organizadora Estadual (COE), como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), entre outros, e o público-alvo inclui diretores, coordenadores de escolas da capital e dos núcleos de educação nos municípios, que acompanharão a transmissão online do evento, bem como assessores pedagógicos.

A VI Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente terá várias etapas, com a realização das conferências nas escolas até novembro de 2024, registro eletrônico das escolas até 13 de dezembro de 2024, conferências estaduais até abril de 2025 e, por fim, a conferência nacional, que ocorrerá de 27 a 30 de maio de 2025.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, explica que, com a mobilização, o Estado do Acre busca fortalecer o compromisso com a educação ambiental e a promoção de ações que contribuam para um futuro mais sustentável.

“Essa é uma ação fundamental para promover a conscientização ambiental entre os nossos jovens, capacitando-os a compreender e enfrentar os desafios das mudanças climáticas”, destaca.

Por Dayana Soares- Agência de Notícias do Acre

Foto: Clícia Araújo/Arquivo SEE

