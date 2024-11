Governo do Acre leva Programa Saúde na Floresta aos moradores da Unidade de Conservação, do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), realizou no último sábado, 16, a segunda edição do Programa Saúde na Floresta, aos moradores do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Ceferg), situado entre os municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Maria das Graças Bezerra da Silvia, de 65 anos, mãe de 8 filhos, chegou com parte da família e expressou a satisfação pela atividade em sua comunidade onde vive desde quando nasceu. “Quando eu fiquei sabendo que teria essa ação fiquei muito feliz e disse: vou lá! Estou gostando muito do atendimento, ganhamos até presente e eu quero que voltem mais vezes”, disse finalizando a sua fala com um sorriso no rosto.



A ação integrada ofereceu serviços de saúde, com consultas com médicos clínicos gerais e pediatra, realização de testes rápidos, atendimento de enfermagem e farmacêutico, mediante receita médica, resultando em 898 atendimentos. Serviços de assistência social também foram ofertados com o acolhimento às famílias e orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico), o Bolsa Família e sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), alcançando 260 pessoas.



As crianças aprenderam com as atividades e jogos ambientais, além de se divertirem com os mais de 200 presentes distribuídos. Ainda durante o evento, foi realizada a doação de 1.500 peças de roupas, por meio do Vestuário Social e a doação de 10 mil mudas de plantas de espécies frutíferas e florestais para aproximadamente 200 famílias.



“O governo do Estado tem priorizado esses mutirões de atendimentos nas localidades mais distantes do estado e nós temos esse projeto que é o Saúde na Floresta e é realizado por meio de várias parcerias, onde a gente trás para as nossas unidades dentro da floresta esses atendimentos para as pessoas do entorno e dos complexos das florestas mais próximas”, pontuou Renata Souza, secretária adjunta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

“Estamos aqui representando a nossa secretária e vice-governadora Mailza Assis e é um momento muito importante, onde a saúde e a educação ambiental estão sendo implementadas e também as políticas públicas de assistência social e direitos humanos estão sendo executadas aqui”, frisou Carem Carvalho, coordenadora do departamento da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) no Juruá.

Pablo Azevedo- Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram