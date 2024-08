Governo do Acre lança curso para aprimorar o planejamento estratégico dos órgãos estaduais

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) do Acre irão oferecer um curso de formação voltado ao Planejamento Estratégico Setorial para os órgãos da administração direta e indireta do Estado. Essa iniciativa faz parte do projeto “Fortalecendo a Cultura de Planejamento e Avaliação” e tem como principal objetivo capacitar os servidores estaduais, seguindo a Agenda Acre 10 anos, o Plano Estratégico de Governo e o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.

O curso visa contribuir para o alcance das metas estabelecidas no PPA 2024-2027, que define as diretrizes e objetivos estratégicos do governo, bem como os programas, recursos e metas para cada área de atuação. A expectativa é que essa capacitação resulte na otimização do uso dos recursos públicos e no aumento da produtividade das equipes, assegurando um direcionamento objetivo para bons resultados.

A execução do curso será de responsabilidade do Departamento de Planejamento Governamental (DEPPG) e do Departamento de Formação e Capacitação do Servidor (Decap). As vagas serão direcionadas para departamentos que possuam servidores que realizam funções na área da formação. Os participantes deverão cursar pelo menos 75% das aulas para a obtenção do certificado. Em breve, será informada a data de realização.

“Com essa iniciativa, buscamos um planejamento estratégico que gere resultados ágeis e impacte diretamente a população, utilizando com discernimento os nossos recursos públicos”, enfatiza o governador Gladson Cameli.

Por Ingrid Andrade- Agência de Notícias do Acre

Foto: Ingrid Andrade/Sead

