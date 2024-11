Governo do Acre entrega revitalização da Colônia de Pescadores e Aquicultores de Rio Branco beneficiando 1.100 associados

O governo do Estado do Acre realizou na tarde desta segunda-feira, 25, a entrega oficial da revitalização da sede da Colônia de Pescadores e Aquicultores de Rio Branco (COLPAC Z-8), localizada no bairro Cadeia Velha. Com a liderança do governador Gladson Cameli, a cerimônia marcou a conclusão de um projeto que visa não apenas oferecer melhores condições para os pescadores, mas também fomentar o desenvolvimento econômico local.



Com um investimento total de R$ 1,3 milhão – sendo R$ 500 mil provenientes de emenda da ex-deputada federal Vanda Milani e R$ 888.371,89 de recursos do Estado – a obra incluiu a construção de um novo auditório, a reforma do setor administrativo, melhorias na infraestrutura de recepção dos pescadores e o espaço para implantação de uma fábrica de gelo. A nova estrutura é adaptada para resistir às cheias do Rio Acre, garantindo maior segurança aos associados.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli reforçou o compromisso com a categoria. “Essa entrega simboliza nosso respeito e apoio aos pescadores, que desempenham um papel essencial para a economia e para a segurança alimentar do estado. Mais do que uma reforma, essa é praticamente uma nova construção que oferece condições de trabalho dignas para a classe”, afirmou.

O secretário de Estado de Obras Públicas, Ítalo Lopes, destacou a relevância do projeto: “Essa obra é um marco. Não só resgatamos a história da pesca no Acre, como também garantimos que a colônia seja sustentável, com infraestrutura que atende às necessidades atuais e futuras”.



Presente no evento, a ex-deputada Vanda Milani, responsável por viabilizar parte dos recursos, expressou sua satisfação. “É emocionante ver este projeto concluído. Conheço a luta dos pescadores acreanos há muitos anos, e este espaço é um reflexo do respeito e valorização que essa categoria merece”, disse.

Também estiveram presentes no evento o superintendente em exercício do Ministério da Pesca, Gilson Pessoa, o deputado federal Ulysses Araújo, além dos deputados estaduais Nicolau Júnior e André da Droga Vale.

Uma vida dedicada à pesca e à liderança

Há 25 anos, Maria Lenes Farias iniciou sua trajetória no mundo da pesca, acompanhando de perto a vida dos pescadores e vivenciando suas dificuldades. Nascida e criada em um ambiente em que a pesca sempre foi o sustento da família, ela construiu uma história de dedicação ao setor, ao lado do falecido esposo, também pescador, e criando suas duas filhas nessa realidade onde também ingressaram na pesca.

Há 19 anos, Maria Lenes se associou à Colônia de Pescadores e Aquicultores de Rio Branco, que hoje conta com 1.100 associados ativos. Seu conhecimento profundo das necessidades da classe e sua determinação a levaram a assumir a presidência da instituição, onde tem desempenhado um papel crucial na luta pelos direitos e pelo bem-estar dos pescadores.



“Minha vida é dedicada à pesca porque conheço a realidade dos pescadores, as necessidades deles. Por isso, quando surgiu a oportunidade de liderar a colônia, eu sabia que era minha responsabilidade fazer a diferença”, afirmou.

A entrega da nova sede, totalmente reformada, representa mais do que uma conquista material para Maria Lenes e os associados. “Hoje estamos realizando um sonho. Antes, não tínhamos um local fixo, vivíamos de aluguel. Agora, graças ao governo do Acre e à emenda da deputada Vanda Milani, temos nossa própria casa. Para muitos, isso pode parecer pouco, mas para nós, é tudo”, destacou emocionada.



Com a nova estrutura, equipada com auditório, espaço administrativo e uma área para a fábrica de gelo, a colônia terá condições de oferecer ainda mais suporte aos pescadores, melhorando sua produtividade e contribuindo para o desenvolvimento da economia local.

Apoio à cadeia produtiva

A nova fábrica de gelo ainda em instalação na sede promete reduzir custos operacionais, beneficiando diretamente os pescadores e o consumidor final. Além disso, o auditório permitirá a realização de reuniões e capacitações, fortalecendo a organização e os serviços prestados pela colônia.

O auditório permitirá a realização de reuniões e capacitações, fortalecendo a organização e os serviços prestados pela colônia. Foto: Neto Lucena/Secom

Com mais de 1.100 associados, a revitalização da COLPAC Z-8 representa um novo capítulo para a comunidade pesqueira de Rio Branco, reafirmando o compromisso do Governo do Acre em promover inclusão social e desenvolvimento econômico.

Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram