O governo do Acre por meio das secretarias de Planejamento (Seplan) e de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, realiza a partir desta segunda-feira, 1º de julho, o Workshop Atração de Investimentos e Promoção do Comércio Exterior para debates as estratégias que visam impulsionar o crescimento econômico e a diversificação das exportações para fortalecer a economia.

O evento que acontece na sala de reuniões da Federação das Indústrias do Acre, em Rio Branco, do dia 1º ao dia 5, conta com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Fundo Clima, da Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia (Basa), Banco do Brasil, do Sebrae/AC e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, lembra o ambiente de negócios favorável vivido na economia estadual, “propício para essa revisão de estratégias para atração de investimentos proposta pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”, disse.

Durante o encontro, a Financiadora de Estudos e Projetos – MCTI vai apresentar os instrumentos de apoio à inovação, o financiamento para empresas e cooperativas e a subvenção econômica para empresas. As agências financeiras apresentarão soluções de crédito para o setor público, micro e pequenas empresas, linhas de crédito para a construção civil, fundo constitucional de financiamento do norte e outros temas relevantes.

O workshop é voltado para capacitação de empresários, representantes e servidores públicos e privados para atração de investimentos e captação de recursos para formação de corpo técnico.

Por Jairo Carioca- Agência de Notícias do Acre

Foto: Sabrina Salomon/Seict

