Governo do Acre certifica adolescentes do ISE em cursos de Barbearia e Corte e Costura

O governo do Estado do Acre, por meio dos institutos Socioeducativo (ISE) e de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), em colaboração com o Ministério Público (MPAC) e a Donn Barbearia, realizou nesta quinta-feira, 18, a cerimônia de certificação dos cursos de Barbearia e de Corte e Costura, além da entrega dos kits de materiais e de barbeiro, no Núcleo de Semiliberdade Raquel Moraes.

Os presidentes do ISE e do Ieptec, Mário Cesar Freitas e Alírio Wanderley Neto, durante a cerimônia. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O ato marcou a finalização dos cursos de Barbearia e Corte e Costura, destinado aos adolescentes do sistema socioeducativo acreano. A iniciativa visa capacitar os socioeducandos para se tornarem profissionais qualificados, com potencial para abrir suas próprias barbearias, ateliês e empreendimentos futuramente.

A promotora de Justiça especializada em Execução de Medidas Socioeducativas, Vanessa Muniz, explicou: “Esse momento marca a implementação da verdadeira socioeducação, que não é punitiva, mas focada em mudança e oferta de oportunidades. A responsabilidade de quem implementa medidas socioeducativas é grande, pois esta pode ser a última chance desses adolescentes mudarem seus roteiros de vida. Hoje, estamos oferecendo essas oportunidades e cabe a vocês, jovens, aproveitá-las para mudar o rumo de suas vidas. Esperamos que tenham aproveitado esse tempo para preencher suas mentes com coisas positivas e que continuem aprendendo e se desenvolvendo em várias áreas”.

“Começar o dia com uma ação me deixa muito realizado. Esse evento mostra que a união entre Ieptec, ISE e MPAC é muito importante. Hoje não estamos apenas entregando certificados, mas também material para trabalho. Isso é muito importante. Quando a equipe é competente, as coisas acontecem”, assinalou o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley Neto.

O adolescente P.P. foi um dos internos que participou do curso de Barbearia. “Ter realizado esse curso, recebido esse certificado e ganhado o kit de barbearia mudou e mudará minha vida. Pretendo trabalhar nesse ramo e construir uma nova história. Quero agradecer ao ISE, ao Ieptec, ao MPAC e à Donn Barbearia por me proporcionarem um novo capítulo”.

“Hoje é um momento muito especial para nós. Recentemente, dois adolescentes foram matriculados na Ufac, evidenciando o sucesso do nosso trabalho. Durante a internação, oferecemos escolarização, cursos profissionalizantes, refeições e acompanhamento técnico. Além disso, fornecemos materiais e instrumentos para que os adolescentes possam desenvolver suas habilidades e ganhar dinheiro de forma honesta. Nosso objetivo é entregar à sociedade adolescentes melhorados, com uma visão positiva de mundo, prontos para contribuir”, finalizou o presidente do ISE, Mário Cesar Freitas.

Por Julia Beatriz Couto- Agência de Notícias do Acre

Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

