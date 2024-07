Governo do Acre certifica 30 formandos nos cursos de Fruticultor e Cafeicultor do projeto de Bioeconomia do governo federal

O Segmento de Bioeconomia também faz parte do catálogo de cursos do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), e, dentre eles, os de Fruticultor e Cafeicultor. Em cerimônia ocorrida na quarta-feira, 10, no centro da Rede Ieptec, Roberval Cardoso, na capital, 30 formandos foram certificados.

Com foco na sustentabilidade e fomento do agronegócio, as qualificações profissionais estão inseridas no programa Bioeconomia na Amazônia Legal, do governo federal. Segundo a diretora de Ensino do Ieptec, Mara Lima, “cadeias produtivas como essas são muito promissoras, e o Acre não está ficando para trás na produção dessas culturas”.



De acordo com Ricardo Veras, coordenador do centro da Rede Ieptec, Roberval Cardoso, esses novos profissionais chegam para somar com a cadeia produtiva do agronegócio no estado. “Promover esses cursos só foi possível graças à parceria do governo federal com o governo do Estado, por meio do Ieptec. O propósito é levar esse conhecimento e desenvolver de forma sustentável a economia do agronegócio no Acre”.



Formada no Curso de Cafeicultor, Cleida Maria Ribeiro disse estar muito empolgada com a nova profissão: “Sempre tive um grande sonho, que é plantar café, por isso queria tanto fazer esse curso. Agradeço muito por essa oportunidade e agora eu tenho certeza que serei uma futura cafeicultora”.



Maria de Souza Silva trabalha como auxiliar de serviços gerais e concluiu o Curso de Fruticultor. “Foi um curso muito bom. Eu tinha muita vontade de fazer para aprender as técnicas e aprendi muito mais do que eu queria aprender”, contou.



Para o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, “entregar esses certificados significa muito para nós, enquanto instituição governamental, afinal, investir em mão de obra qualificada é uma forma de alavancar o setor produtivo e, consequentemente, a economia do nosso estado”.

Foram 12 formados no Curso de Cafeicultor, e 18 em Fruticultor. Além dessas, o Ieptec executa outras qualificações profissionais do programa de Bioeconomia, entre elas Agente Socioambiental, Agente Agroflorestal, Açaicultor e Horticultor Orgânico.

Por Lygia Gomes- Agência de Notícias do Acre

Foto: Ascom/Ieptec

