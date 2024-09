Governo do Acre beneficia famílias rurais com entrega de títulos na Expoacre

Indo além de negócios e entretenimentos, a 49ª edição da Expoacre também é terreno fértil para a realização de grandes feitos no estado. Com a presença do governador Gladson Cameli, o Instituto de Terras do Acre (Iteracre) realizou a entrega de 50 títulos definitivos rurais para famílias de Rio Branco.



Com o investimento de quase R$ 1 milhão, o Estado garantiu a regularização de propriedades de famílias residentes nos seringais Extrema Panorama, Corredeira, Empresa e Catuaba.



O chefe de Estado, com satisfação, participou da ação e disse: “Estou fazendo o que mais gosto, levando cidadania para a população e fazendo diferença na vida daqueles que acreditam em mim. Parabenizo todos os colaboradores do Iteracre, cartórios e demais instituições parceiras, que tornam este momento possível”.

O presidente do Iteracre, Francisco Romário Costa, agradeceu a dedicação do governador Gladson Cameli: “Estamos aqui com o governador amigo da regularização fundiária. Agradeço a todos esses homens e mulheres que trabalham para superar toda a burocracia e regularizar a residência de todas essas famílias. Este ato representa um acerto com a história de 50 famílias que estavam aguardando por certificar as suas terras”.



O produtor rural José Ferreira, também conhecido por “Ferreirinha”, representou as famílias presentes: “Agradeço ao governo por olhar por mim e pelos colegas moradores da zona rural. Vocês não fazem ideia da satisfação que temos em pôr as mãos em um documento como esse”.



A regularização fundiária vai além de assegurar direitos básicos, pois também contribui significativamente para a valorização dos imóveis, oferecendo segurança e estabilidade para futuras gerações. A entrega dos títulos definitivos representa um avanço fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde mais pessoas têm acesso à moradia digna e oportunidades de desenvolvimento.

Por Carlos Alexandre- Agência de Notícias do Acre

