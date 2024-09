Governo do Acre assina ordem de serviço para nova etapa da maternidade de Rio Branco, reforçando compromisso com as futuras gerações

Em um passo decisivo para a saúde pública do Acre, o governador Gladson Cameli, ao lado de autoridades estaduais e federais, assinou na tarde desta segunda-feira, 16, a ordem de serviço que dá início à segunda etapa da construção da nova maternidade de Rio Branco. A obra, que figura como um dos maiores projetos de infraestrutura de saúde da região Norte, destaca-se não apenas pela magnitude, mas pelo impacto positivo que terá para as próximas gerações de acreanos.

Com investimento de R$ 77,7 milhões, sendo R$ 45 milhões provenientes de repasses federais e uma contrapartida estadual de quase R$ 34 milhões, o projeto é mais um reflexo do compromisso de Cameli em proporcionar um futuro melhor para as crianças, a quem ele se refere carinhosamente como “minhas autoridades”. Durante a solenidade, o governador reafirmou a importância de olhar para as futuras gerações, investindo em infraestrutura de saúde que atenderá gestantes e bebês de alto risco.

“Hoje, damos um passo decisivo para garantir um futuro mais digno e saudável para nossas crianças, que eu chamo carinhosamente de ‘minhas autoridades’. A nova maternidade de Rio Branco será um marco na saúde pública do Acre, oferecendo o que há de melhor para as gestantes e recém-nascidos. Estamos investindo nas próximas gerações, em sua saúde e bem-estar, porque acreditamos que esse é o caminho para um estado mais justo, próspero e desenvolvido. Esse é o nosso compromisso: cuidar do presente para garantir um futuro melhor”, destacou o governador durante a assinatura.



A nova maternidade, localizada no Segundo Distrito da capital, contará com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica, 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), sete salas de cirurgia, além de dez leitos de UTI adulto e 30 de UTI neonatal. A estrutura inclui, ainda, a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, voltada ao atendimento de gestantes de alto risco, consolidando a maternidade como um pilar da rede de saúde materno-infantil do estado.

Parcerias estratégicas e compromisso contínuo

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância da parceria entre os governos estadual e federal para viabilizar a obra. “Tivemos a honra de receber o secretário Adriano Massuda, do Ministério da Saúde, e consolidar o compromisso de acelerar a liberação orçamentária. Estamos avançando, e essa segunda etapa é crucial para entregarmos uma maternidade completa”, afirmou Pascoal, ressaltando a eficiência do processo de execução.



Por sua vez, o secretário de Obras Públicas, Ítalo Almeida Lopes, enfatizou a grandiosidade do projeto. “A maternidade só se tornará completa com a conclusão dessa fase. É fundamental que as obras avancem rapidamente para que possamos entregar esse dispositivo em sua plenitude de funcionamento, beneficiando toda a população”, declarou.

Em visita ao Acre, Adriano Massuda, secretário de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, reforçou o comprometimento do governo federal com o Acre. “Essa obra é estratégica para a redução da mortalidade materna e infantil, e faremos todo o esforço possível para acelerar seu andamento”, afirmou.

O chefe da Representação do Governo em Brasília (Repac), Fábio Rueda, também esteve presente e foi um nome importante para a ponte entre Estado e governo federal para que esse importante passo fosse dado.

“A Representação do Governo do Acre em Brasília não tem medido esforços para a concretização desse sonho. E ficamos muito felizes em ver todo esse trabalho se transformando em realidade. Esse é o principal desejo do governador Gladson Cameli, que nós trabalhemos para cuidar das pessoas, e nossa principal meta. Nosso trabalho é dialogar com membros do governo federal, em especial com a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República tem sido diário, que aproveito para agradecer, em nome do secretário adjunto Margonari Marcos”, reforça Rueda.

Investimento em um futuro mais saudável

A nova maternidade não representa apenas um avanço em termos de infraestrutura. Para o governador Gladson Cameli, trata-se de um legado para as próximas gerações de acreanos, refletindo o respeito e carinho que ele nutre pelas crianças do estado.

Com a assinatura da ordem de serviço, é reforçado o compromisso do governo do Acre com a saúde e o bem-estar da população, especialmente das gestantes e crianças que serão atendidas nessa nova e moderna unidade.

Por Samuel Bryan-Agencia de Noticias do Acre

Foto: Alex Domingo/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram