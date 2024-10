Governo do Acre assina ordem de serviço de R$ 3,3 milhões para reforma e investimentos em laboratórios de pesquisa da Funtac

A governadora em exercício do Acre e também titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, e a presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Iuçara Souza, assinaram nesta quarta-feira, 16, duas ordens de serviço no valor de R$ 3,3 milhões para a instituição.

R$ 2,1 milhões são para manutenção e reparação predial nos laboratórios de pesquisa da instituição, fruto de articulação entre a Funtac, Acreprevidência e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

A outra, no valor de R$ 1,1 milhão, é para reforma e ampliação do Espaço Funtac Multiuso das cadeias produtivas da sociobiodiversidade acreana por meio do Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia (PSA). Espaço terá um auditório temático com salas de treinamento para trabalho e capacitação.

“Este investimento é essencial para o desenvolvimento do nosso Acre. Primeiro, porque estamos investindo na ciência, pesquisa, em tecnologia, novos laboratórios. A Funtac é esse berço, que transforma, faz as pesquisas e entrega o que a gente tem de melhor em forma de produto para a nossa sociedade, fortalecendo a nossa bioeconomia, ao mesmo tempo em que preserva e cuida da biodiversidade”, disse Mailza.

Vice-governadora ressaltou compromisso do governo do Acre com investimentos que melhoram o espaço para os servidores e potencializa a pesquisa e geração de renda por meio da biodiversidade da região. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Agradecemos a todos os envolvidos por esse sonho que começa a se realizar, bancada federal que tem sido parceira, são várias mãos preservando o meio ambiente, ao mesmo tempo que dialogamos com a proposta do nosso governador Gladson Cameli, que é trabalho e geração de renda para a população acreana. E também na pesquisa. Recebemos alunos das universidades que desenvolvem novos produtos e apoiamos. Quando a gente trabalha por meio da bioeconomia, geramos renda para a comunidade geral, uma forma de ganho, mostrando para eles como gerar recursos financeiros”, disse Iuçara.



Na ocasião, ela destacou ainda o trabalho de pesquisa da Funtac no combate a moniliase, que está sendo um grande gargalo em nível Brasil, gerando uma instabilidade muito grande para quem planta o cacau e o Seminário de Sementes, que será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro , em Rio Branco. “Projeto estadual com um grupo de trabalho plural, várias secretarias envolvidas, onde vamos estar discutindo como fazer com que o negócio das sementes rentabilize para os produtores, para os coletores, para a comunidade geral”, informou.

A diretora de Planejamento e coordenadora do Fórum de Bioeconomia, Mirla Miranda, enfatizou que essa renovação dos espaços para receber novos equipamentos é uma transformação e avanços para servidores e estudantes e universitários que vão fazer pesquisa na instituição, e com isso ajudar a população do Acre.

