Governo do Acre apoia iniciativa de novo voo para fortalecer laços comerciais e turísticos com o Peru

O governador do Acre, Gladson Cameli, expressou nesta quarta-feira, 25, apoio à iniciativa do deputado Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), de estabelecer um novo voo ligando o Acre ao Peru. A proposta, que visa aumentar a integração comercial e logística entre os dois territórios, está avançando rapidamente, e os primeiros voos podem começar a operar em até 60 dias.

O anúncio vem após a participação do deputado Gonzaga em uma comitiva no Peru, onde, durante a feira de negócios Expoalimentaria, ele liderou negociações com representantes da empresa peruana Peru Air, que possui 22 anos de experiência e mais de 35.000 horas de voo sem acidentes. A companhia, especializada em transporte aéreo de cargas, passageiros e serviços corporativos, será responsável por operar os novos voos entre o Acre e o Peru, consolidando uma importante rota para o fortalecimento das relações econômicas entre os países.

“Estamos comprometidos em apoiar essa iniciativa que beneficiará diretamente nossa população e nossa economia. Esse voo é mais um passo para reforçar o papel do Acre como um ponto estratégico na integração entre o Brasil e o Peru, facilitando o comércio exterior e criando novas oportunidades para nossos produtores locais”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Durante a visita ao Peru, o deputado Luiz Gonzaga destacou a importância dessa parceria não só para o Acre, mas para toda a região amazônica.

“É um sonho antigo da população do Juruá, e estamos próximos de torná-lo realidade. A integração logística com o Peru vai acelerar o desenvolvimento da nossa economia, e também estamos negociando para que produtos que entram no Brasil pelo Peru sejam distribuídos diretamente a partir de Rio Branco”, afirmou Gonzaga.

Além do impacto comercial, o novo voo proporcionará ganhos significativos para o setor de turismo, que poderá atrair turistas peruanos e facilitar o acesso de brasileiros ao país vizinho, um dos maiores polos turísticos da América do Sul. A rota direta entre os dois países deverá impulsionar o fluxo de negócios e visitantes, fomentando o crescimento de diferentes setores econômicos.

Eric Fernandez, gerente-geral da Peru Air, ressaltou a importância estratégica dessa parceria. “A ideia principal é conectar o estado do Acre com o Peru e a Bolívia, aproveitando as oportunidades que o Acre oferece para distribuição em toda a América do Sul. Graças ao apoio do deputado Luiz Gonzaga, esse plano está avançando rapidamente e, em breve, teremos voos de carga e passageiros em operação”, declarou.

A nova rota aérea proposta entre o Acre e o Peru não apenas fortalecerá as relações turísticas, mas também poderá abrir portas para o desenvolvimento de setores estratégicos, como a exportação de produtos alimentícios. De acordo com as informações obtidas, a Peru Air está desenvolvendo um plano de logística aérea que inclui o transporte de hortifrutigranjeiros. A intenção é que esses produtos possam ser transportados de forma eficiente e rápida, garantindo frescor e qualidade ao chegarem no Acre.



Além disso, a rota aérea visa conectar importantes cidades da região, criando um corredor de mobilidade que facilitará o fluxo turístico entre o Brasil e o Peru. Entre as rotas planejadas estão conexões entre Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Porto Maldonado, Cusco e Lima, com a possibilidade de expandir para Pucallpa e Cobija, na Bolívia.

A combinação do transporte de produtos hortifrutigranjeiros e o incentivo ao turismo evidencia o caráter multifacetado dessa iniciativa. O deputado Luiz Gonzaga destacou que, além de fortalecer a economia local, o projeto busca integrar o Acre de forma estratégica com importantes polos turísticos e comerciais do Peru, promovendo uma conexão eficiente entre as regiões e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico do estado.

O apoio do governo do Acre à iniciativa, somado ao trabalho do deputado Luiz Gonzaga, reforça o compromisso com o desenvolvimento regional, integrando o estado em rotas comerciais internacionais e criando novas possibilidades para o futuro econômico da região.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

