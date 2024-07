Governo do Acre antecipa pagamentos de julho e 13º para servidores públicos

Cumprindo o compromisso com os servidores públicos estaduais, o governo do Acre antecipou o pagamento do mês de julho e a primeira parcela do 13º salário. O pagamento começou na sexta-feira, 26, para os servidores inativos e pensionistas. Para os servidores ativos, o pagamento estava previsto para o dia 29, mas já foi creditado em conta neste sábado, 27.

Um total de 55.517 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, está sendo contemplado com um montante de R$ 441.022.484,45 referente à folha de julho, além de aproximadamente R$ 220 milhões provenientes da antecipação de 50% do décimo terceiro salário. Essas medidas de pagamento totalizam mais de R$ 660 milhões circulando na economia local do Acre.

“Essas medidas de pagamento não apenas beneficiam os servidores públicos, mas também têm um impacto positivo na economia local, ao injetar uma quantia significativa de recursos financeiros”, destaca o governador Gladson Cameli.

De forma rápida e prática, os servidores podem consultar detalhes sobre seus vencimentos por meio da versão digital do contracheque, disponível no endereço eletrônico: http://contracheque.ac.gov.br/login.

Por Andressa Larissa- Agência de Notícias do Acre

