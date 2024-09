Governo do Acre abre inscrições para processo seletivo de estágio remunerado

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou o edital nº 001/2024 no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 12, que regulamenta o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de estagiários. A seleção é realizada em parceria com a Universidade Patativa do Assaré (UPA) e visa atender a demanda de órgãos do poder executivo estadual com estagiários de nível médio regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e nível superior em diversas áreas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no portal da UPA,, do dia 13 a 29 de setembro de 2024 até 23:59 (horário de Brasília). O processo seletivo busca criar um cadastro de reserva para estagiários que poderão atuar em várias cidades do estado, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Xapuri, em áreas que incluem Administração, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo, Enfermagem, entre outras.

Os estagiários desempenharão uma série de atividades presenciais, como atendimento ao público, elaboração de pareceres, acompanhamento de processos e diligências administrativas, dependendo das necessidades do órgão ao qual forem alocados. A carga varia entre 20 e 30 horas semanais, com uma bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 630,00 para estagiários de nível superior e R$ 420,00 para os de nível médio. Além disso, todos os estagiários terão direito a um auxílio-transporte no valor de R$ 154,00 mensais, calculado com base em 22 dias úteis de trabalho.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, que será aplicada online no dia 2 de outubro de 2024. A prova terá 30 questões, abordando conteúdos de Língua Portuguesa, Noções de Informática Básica e Conhecimentos Específicos de cada área. Para ser classificado, o candidato deverá obter, no mínimo, 50% de acertos na prova.

O edital também prevê a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 30% para pessoas negras e pardas, conforme as legislações vigentes. A seleção dessas vagas especiais incluirá etapas adicionais de heteroidentificação, para confirmar a condição autodeclarada dos candidatos.

Os resultados serão divulgados no portal da UPA, e os candidatos habilitados formarão um cadastro de reserva, sendo convocados conforme a disponibilidade de vagas durante a validade do processo seletivo, que é de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Confira o edital completo, com todos os detalhes sobre o cronograma das etapas, conteúdo programático das provas e requisitos para inscrição.

Por Ingrid Andrade- Agência de Notícias do Acre

