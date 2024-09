Governo confirma datas de pagamento para aposentados e servidores ativos

O governo do Estado anunciou a data de pagamento para aposentados e pensionistas referente ao mês de setembro, além de confirmar o cronograma de pagamento para os servidores ativos.

Aposentados e pensionistas receberão seus pagamentos na sexta-feira, 27. Já os servidores ativos terão o crédito em conta no sábado, 28, para aqueles que possuem conta no Banco do Brasil, e na segunda-feira, 30 de setembro, para os demais.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, reafirmou o compromisso do governo: “Nosso maior compromisso é com os servidores públicos, aqueles que contribuem diariamente para o bom funcionamento do Estado”.

A pontualidade nos pagamentos visa garantir maior segurança financeira para os servidores e suas famílias, facilitando o planejamento das despesas.

Por Ingrid Andrade- Agência de Ntícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram