Governo conclui terraplanagem da rodovia AC-445, que ligará Bujari a Porto Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança nas obras da rodovia AC-445, que ligará os municípios do Bujari e Porto Acre. A construção está dividida em dois lotes, sendo o primeiro com extensão de 19,60 km e o segundo, com 18,66 km.



De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, as equipes já completaram 100% dos trabalhos de terraplanagem e alcançaram 100% de sub-base no lote I e 95% de sub-base lote II. Em breve, o trabalho entrará na fase de base.

“Essa obra é um sonho da população. Estamos empenhados em garantir o acesso dos produtores rurais e fortalecer a economia do Acre. A conclusão desta rodovia será um marco importante para o desenvolvimento regional”, destacou.

Com um valor total de contrato de R$ 42 milhões, a obra conta com emenda parlamentar de R$ 126 milhões, do senador Márcio Bittar, relator do Orçamento-Geral da União (OGU) de 2020 a 2021, destinada ao governo do Acre para as estradas estaduais.



A rodovia AC-445 beneficiará não apenas os moradores do Bujari e de Porto Acre, mas todos que utilizam as rodovias estaduais, facilitando a mobilidade na região.

Gabriel Freire Agência de Noticias do Acre

Fotos: Eudes Góes/Deracre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram