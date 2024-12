Governo comemora 20,8% de crescimento na geração de empregos e R$ 160 milhões em incentivos fiscais consolidados

A Comissão da Política de Incentivos às Atividades Industriais do Estado do Acre (Copiai/AC), órgão do governo do Estado ligado à Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), comemorou o crescimento de 20,8% na geração de empregos e R$ 160 milhões em incentivos fiscais concedidos a 125 empresas.

Os dados foram apresentados na quarta-feira, 11, em reunião ordinária da comissão na sede da Seict, em Rio Branco. Os números mostram que a indústria acreana, um dos grupamentos de atividades econômicas analisados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), criou 29 mil empregos no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 20,8% relacionado ao mesmo período do ano passado.

Na avaliação do ano industrial, os membros da comissão representados pelo poder público, associações e federações do setor, avaliaram os volumes de incentivos fiscais e de concessões de áreas. A Copiai analisou mais de 30 processos em 2024. Foram beneficiadas com concessões de áreas 163 empresas e 165 CNPJs tiveram incentivo fiscal, num volume de R$ 160 milhões.

Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, entre os programas e ações do governo que têm contribuído para o crescimento da indústria e gerado investimentos privados, estão os incentivos fiscais: “O governo vem trabalhando diariamente para atração de novos investimentos, temos o projeto de ampliação do Parque Industrial de Cruzeiro do Sul, a reestruturação e regulamentação dos parques industriais em seis municípios. Temos muito o que fazer, mas os números consolidam esse papel do Estado e o esforço coletivo das instituições parceiras”.



Mesquita destacou os investimentos realizados pelo Programa de Compras Governamentais (Comprac), um total de R$ 120 milhões, que beneficiou mais de cem indústrias. Além disso, mencionou o processo de inovação e descobertas por meio das startups, investimentos em tecnologia industrial.

“Esse é um processo que visa ao desenvolvimento econômico moderno e competitivo, socialmente mais justo e ecologicamente sustentável, com maior internalização e melhor distribuição de seus benefícios, uma determinação do governador Gladson Cameli”, observou.

Jairo Carioca- Agência de Notícias do Acre

Foto: Jairo Carioca/Seict

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram