Governo começa a pagar Bolsa Família de novembro; veja calendário e valores

A partir desta quinta-feira, 14, a Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de novembro. Beneficiários com (NIS) de final 1 já começam a receber nesta semana.

O benefício será pago neste mês a 20,77 milhões de famílias, com um valor médio de R$ 681,22. Em novembro, 30% das pessoas contempladas pelo Programa são crianças. Dos 54,4 milhões de indivíduos beneficiados, 16,6 milhões têm entre zero e 11 anos. Outros 7,69 milhões são adolescentes entre 12 e 17 anos.

O calendário, que segue até 29 de novembro, leva em conta o o final do Número de Identificação Social (NIS), que sinaliza a data do pagamento de acordo com o seguinte calendário:

Confira o calendário de novembro:

O valor básico segue em R$ 600, com adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos, e R$ 50, por jovens entre 7 e 18 anos, gestante ou lactante.

Pagamento antecipado para 711 municípios em emergência

O pagamento será unificado e antecipado para esta quinta-feira para beneficiários de 711 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. O pagamento vai contemplar 2,67 milhões de famílias, em um investimento de R$ 1,89 bilhões. Veja aqui a lista de cidades.

Auxílio Gás não será pago neste mês

Em novembro não haverá pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias inscritas no CadÚnico. Como o benefício só é concedido a cada dois meses, o pagamento voltará em dezembro.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

