Governo busca recursos em Brasília para a execução de obras e fortalecimento da segurança alimentar no Acre

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, buscou, nesta terça-feira, 17, em Brasília (DF), a liberação de recursos federais para execução de importantes obras no estado, além de programas voltados para a segurança alimentar da população.



Em 2021, Mailza, como senadora da República, assegurou R$ 8,6 milhões em recursos extraorçamentários da União para as reformas do Teatro Plácido de Castro, o Teatrão, e da Biblioteca da Floresta, ambos em Rio Branco.

Atualmente, as duas obras estão em fase de execução pelo governo do Estado. “O nosso pedido é que esses recursos sejam liberados com agilidade, para que possamos entregar os dois espaços totalmente revitalizados para a sociedade acreana”, afirmou a vice-governadora.



De acordo com o secretário especial adjunto de Assuntos Federativos, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Margonari Vieira, o pedido de Mailza será tratado com prioridade. “O governo federal se coloca à disposição e vamos ajudar o Acre com a liberação desses recursos”, enfatizou.

Segundo o secretário estadual de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a reforma da Biblioteca da Floresta está 37,8% concluída. Já a porcentagem de execução da obra do Teatrão está em 24,3%. “A expectativa do governo é reinaugurar esses locais no próximo ano”, informou o gestor.

Mais segurança alimentar para os acreanos

A vice-governadora também esteve no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A gestora, que também é titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, prospectou iniciativas federais voltadas à segurança alimentar da população.

Mailza solicitou a criação de hortas comunitárias e cozinhas solidárias para os quatros municípios de difícil acesso (Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus), além de Feijó, Manoel Urbano e Tarauacá.



“O governo tem dado atenção especial às pessoas em situação de vulnerabilidade social e o nosso desejo é ampliar ainda mais as nossas políticas públicas de segurança alimentar. Vamos trabalhar muito para que possamos seguir avançando”, argumentou.

A gestora aproveitou ainda a oportunidade para tratar da perfuração de cisternas em comunidades indígenas e do destravamento de recursos provenientes de emenda parlamentar, durante o período em que representou o Acre no Senado, para a área da assistência social.

As agendas contaram com o acompanhamento técnico da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac). “Defender os interesses do nosso estado na capital federal e cuidar das pessoas são as nossas maiores missões”, explicou o secretário Fábio Rueda.

Participaram da reunião o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Osmar Ribeiro; o coordenador-geral de Sistemas Locais de Abastecimento Alimentar, Paulo Sérgio Cândido Alves; e o deputado federal Zezinho Barbary.

Wesley Moraes- Agência de Notícias do Acre

Foto: Wesley Moraes/Repac

