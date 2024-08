Governo apresenta políticas públicas da área ambiental durante Encontro de Dirigentes de Cooperativas

Com o intuito de oportunizar alternativas sustentáveis a produtores que fazem parte de cooperativas do estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), apresentou, na última sexta-feira, 16, as políticas púbicas oportunizadas pela pauta ambiental.

O Encontro de Dirigentes de Cooperativas ocorreu na sede da Organização das Cooperativas Brasileira (OCB), em Rio Branco. A secretária de Estado do Meio Ambiente, Julie Messias, que foi convidada para palestrar na reunião pelo presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha, estava acompanhada pelo diretor de Meio Ambiente da Sema, André Pellicciotti.

Dentre os temas abordados, foram destacados a política de regularização ambiental do Estado, os sistemas de recuperação produtiva por meio de Sistemas Agroflorestais (SAFs), o manejo florestal e os processos de licenciamento ambiental no Acre. A secretária afirmou que é possível que o meio ambiente e a produção caminhem juntos. Ela enfatizou que uma das formas é por meio do licenciamento ambiental, pois estabelece critérios para a garantia da conservação e utiliza recursos naturais dentro de condições que os produtores possam recuperar suas áreas sem desequilibrar o ecossistema.

“É preciso trabalhar de forma integrada, de forma sustentável, tendo cuidado com os impactos ao meio ambiente, e foi isso que viemos fazer aqui, mostrar que tem como. Estamos vivendo um período de eventos climáticos extremos desde o ano passado com cheias e secas e sabemos que impacta diretamente no setor produtivo, estamos empenhados em apoiar para tentar minimizar os impactos”, afirmou.



Na oportunidade, a gestora apresentou ainda alguns dos programas do Estado e ações executadas pela pasta que têm relação com o setor cooperativista.

“Temos um catálogos de SAFs com 12 modelos que oportunizamos aos produtores rurais para que possam recuperar suas áreas de passivos ambientais e ainda tenham renda. Ano passado estivemos em quase todos os municípios com os mutirões de regularização ambiental e também com nossas equipes da educação ambiental da Sema e Imac [Instituto de Meio Ambiente] e este ano não está sendo diferente”, complementou.

O superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Cesário Braga, estava presente e reforçou a importância da reunião. “É disso que precisamos, o alinhamento entre o governo federal e estadual para que possamos ajudar os produtores para que possamos gerar renda. O MDA já é parceiro do Estado nos mutirões e pretendemos continuar”, falou.

O presidente do Sistema OCB enfatizou que o encontro teve como objetivo apresentar o setor cooperativista por inteiro à equipe de governo e debater parcerias.

“É de extrema importância que estejamos alinhados com as ações do governo para que possamos trabalhar juntos para o bem-estar dos nossos cooperados. Ter a secretária aqui para nos ouvir, nos mostra que estamos no caminho certo. Queremos o melhor aos nossos cooperados e um dos meios para que possamos chegar até isso é o apoio e trabalho em conjunto com o Estado”, enfatizou.

No Acre, o Sistema OCB possui 54 cooperativas ativas e regulares filiadas e tem mais de 40 mil cooperados.

Por Janine Brasil-Agência de Notícias do Acre

Foto: Eduardo Paiva/Sema

