Governadora em exercício Mailza Assis participa de inauguração da ponte do Judia

A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, participou na manhã desta segunda-feira, 30, da inauguração da nova ponte do Igarapé Judia, em Rio Branco, uma obra que irá transformar a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores da região.

A obra custou pouco mais de R$ 7,5 milhões, sendo R$ 4 milhões de emendas da atual vice-governadora quando senadora da República e o restante, contrapartida da Prefeitura de Rio Branco. A estrutura tem 88 metros de extensão, duas faixas para veículos e passagem para pedestre e ciclistas.



A cerimônia contou ainda com a presença do senador Márcio Bittar, do deputado estadual Arlenilson Cunha, de secretários municipais e presidentes de bairros da região.

Também foi inaugurada a praça ao lado, que leva o nome do bairro.



A melhoria deve impactar principalmente a vida de 30 mil pessoas que moram na região, além de quem trabalha na região central.

A obra, localizada na rua Francisco Sales, no bairro Belo Jardim I, era um antigo pedido dos moradores da região.



Até então a comunidade contava apenas com uma ponte de madeira que dificultava a passagem do transporte público coletivo.



Maria Raimunda Lima da Silva, de 58 anos, mora há mais de 20 anos no Ramal Judia, e contou como era a situação até um ano.

“Antes, a ponte era mais embaixo. Quando alagava, a gente atravessava com água acima dos joelhos. Era difícil, tanto pra um lado, como pro outro. Cansei de atravessar com a água no joelho. Agora facilitou. É uma bênção”, disse.



Quem também estava satisfeito era Francisco de Moura Lima, 72 anos, vice-presidente da Associação do Bairro Canaã.

“Estou animado, porque nós sabemos que quando chegar o inverno a gente não tem mais aquele aperreio que nós tínhamos antigamente, de atravessar de canoa. Agora, de inverno a verão, de carro, moto, bicicleta, vamos atravessar seguros. Isso é melhoria para nós”, disse.



“Destinei esse recurso ouvindo a reivindicação da população desses bairros em 2021, quando era senadora. Estive aqui visitando a antiga ponte e conversando. Sonhei junto com vocês, e hoje realizamos nessa parceria com a prefeitura. Mais que concreto, é um sonho realizado para sempre”, disse Mailza.

O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, que representou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disse que a ponte foi preparada para suportar as próximas alagações.



“Nós fizemos ela com uma estrutura maior, justamente para que ela pudesse estar assentada nas margens mais distantes do igarapé, já para garantir que esse acesso funcione em períodos de alagação. Hoje, as comunidades do Judia, Belo Jardim e Canaã estão de parabéns. São três regionais que essa ponte beneficia, agregando 60 bairros que agora poderão usufruir, cortando caminho ali pelo Ramal do Macarrão, encurtando 9km na vinda para o centro da cidade. Obrigado, vice-governadora! É uma união comprometida com a população”, destacou.

Por Fernando Santtos- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom