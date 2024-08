Governador Gladson Cameli visita Xapuri e garante conclusão da ponte da Sibéria em dezembro

O governador Gladson Cameli esteve na última sexta-feira, 23, em Xapuri, para acompanhar de perto a nova fase da construção da ponte da ponte da Sibéria e vistoriou as obras de pavimentação asfáltica da Estrada da Variante (AC-380).

O projeto, com orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes de emenda parlamentar e R$ 25 milhões de investimento do Estado, está gerando emprego e renda para a população local.

A ponte, terá rampas de acesso ligando o centro de Xapuri ao bairro Sibéria, deve beneficiar cerca de 20 mil moradores e está prevista para conclusão em dezembro deste ano.

Cameli estava acompanhado da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, do deputado federal Zezinho Barbary e dos deputados estaduais Nicolau Júnior e Manoel Moraes.

Na ocasião, ele fez questão de reafirmar seu compromisso com o povo acreano e o desenvolvimento dos municípios do interior.

“Nosso governo trabalha para cuidar das pessoas e não tenham dúvidas de que nós iremos inaugurar a ponte da Sibéria. O povo da Sibéria vai passar por cima dessa ponte muito mais rápido do que vocês imaginam”, disse Cameli.

O governador também aproveitou a visita para acompanhar de perto a concretagem das paredes da aduela de arranque do bloco de apoio AP-5. Esta etapa, segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, é crucial para a estabilidade e segurança da estrutura.

O governador destacou que o avanço das obras da ponte da Sibéria demonstra o compromisso do governo com a infraestrutura de qualidade.

“Estamos trabalhando para garantir que Xapuri tenha uma ponte que beneficie a comunidade com maior mobilidade e segurança, promovendo o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida para todos os moradores”, disse Cameli.



A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou: “A concretagem da aduela de arranque do bloco AP-5 é um passo crucial para a conclusão da ponte. A obra visa proporcionar à população de Xapuri maior mobilidade e segurança, além de impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Já o engenheiro do Deracre, Willyams Lima, explicou que a aduela de arranque é essencial para suportar o peso da ponte e garantir a distribuição uniforme da carga. “Concluímos os pilares e estamos avançando na fase de superestrutura, com cerca de 70 trabalhadores focados na concretagem das aduelas restantes”, afirmou o engenheiro.

Estrada da Variante

Na visita à estrada da Variante, o governador também pôde constatar o avanço da obra, aguardada a mais de 30 anos pela comunidade da região. “É uma satisfação ver o progresso das obras, que já estão 80% concluídas”, disse.

Com um investimento de R$ 24 milhões, provenientes de emenda parlamentar, o governo do Acre garante assim uma estrada de qualidade que facilitará o escoamento da produção agrícola e impulsionará o turismo, trazendo um futuro mais próspero para a região.

A pavimentação dos 17,5 km da rodovia AC-380, do entroncamento até a BR-317, está prevista para ser concluída até dezembro deste ano, melhorando significativamente a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores locais.

Por Charlene Carvalho- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

