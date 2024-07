Governador Gladson Cameli sanciona Lei de Criação do Fundo Especial da Polícia Civil do Acre nas comemorações ao dia da instituição

O governador Gladson Cameli participou na tarde desta terça-feira, 22, da solenidade de comemoração ao Dia do Policial Civil, celebrado oficialmente no dia 19 de julho. O evento foi marcado pela entrega de homenagens e pela sanção de uma importante nova legislação para a instituição.



A lei sancionada pelo governador, de autoria do governo do Estado, cria o Fundo Especial da Polícia Civil do Estado do Acre. Este novo instrumento representa um avanço significativo para a corporação, reforçando o compromisso do governador com o fortalecimento contínuo das forças de segurança do estado.

Durante o evento, Gladson Cameli foi o primeiro dos homenageados por sua contribuição ao fortalecimento da instituição e proferiu um discurso emocionante, destacando a importância dos policiais civis para a segurança da população acreana.



“Quero cumprimentar e parabenizar todos os agentes, delegados e peritos que se dedicam a prestar tão importante serviço à população do nosso estado,” afirmou o governador.

Cameli enfatizou a relevância das investigações e do uso da inteligência estratégica na repressão e elucidação de crimes, parabenizando os policiais civis, especialmente aqueles condecorados na cerimônia. Ele reconheceu o risco constante enfrentado pelos agentes no cumprimento de suas funções e expressou sua gratidão pelo trabalho realizado.

Ao sancionar a lei que cria o Fundo Especial da Polícia Civil, o governador destacou os benefícios que este trará para a corporação. “Esse fundo permitirá um maior investimento na infraestrutura das unidades administrativas e também na aquisição de equipamentos necessários ao trabalho dos nossos agentes, peritos e delegados,” explicou Cameli.



O fundo especial visa melhorar a eficácia das investigações criminais e aprimorar os serviços de inteligência policial, refletindo diretamente em maior segurança para os policiais civis e em melhorias gerais na segurança pública do Acre.

O delegado-geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, destacou a importância do reconhecimento e das condecorações aos policiais civis, e a relevância do novo fundo especial. “Esse fundo significa que podemos fazer termos de cooperação com muitas instituições e, por meio dele, realizar investimentos na Polícia Civil não só com recursos do governo, mas também com outras parcerias”, afirmou Maciel.

O evento também contou com homenagens aos policiais civis que se destacaram em suas funções, simbolizando o reconhecimento da dedicação e do empenho desses profissionais no combate à criminalidade.



A solenidade foi um momento de celebração e reconhecimento para os policiais civis do Acre, reforçando o compromisso do governo estadual com a segurança pública e com o apoio à instituição que desempenha um papel fundamental na proteção da sociedade acreana.

Homenageados

Medalha do Mérito Institucional

– Gladson Cameli (Governador do Estado do Acre)

Medalha do Relevante Serviço Prestado

– Juliana Rodrigues de Oliveira (Ex-Deputada Estadual)

Medalha de Mérito Policial

1. Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues (Deputado Estadual e Agente de Polícia Civil)

2. Ananias Pereira de Lima (in memoriam, Delegado de Polícia Civil)

3. Cleílton Videira dos Santos (Delegado de Polícia Civil)

4. Nilton César Boscaro (Delegado de Polícia Civil)

5. Pedro Paulo Silva Buzolin (Delegado de Polícia Civil)

6. Juliana de Angelis Carvalho Drachenberg (Delegada de Polícia Civil)

7. Fabrizzio Leonard da Silva Sobreira (Delegado de Polícia Civil)

8. Silvano Alves Rabelo (Delegado de Polícia Civil)

9. Alcino Ferreira de Sousa Júnior (Delegado de Polícia Civil)

10. Mário Sandro Martins de Souza (Perito Criminal)

11. João Thiago Maciel Marinheiro (Perito Criminal)

12. Haley Márcio Vilas Boas da Costa (Perito Criminal)

13. Dulcilene Luna Barbosa (Perita Criminal)

14. Ítalo Maia Vieira (Perito Médico Legista)

15. Ludiana de Oliveira Nogueira Sales (Escrivã de Polícia Civil)

16. Marcos Aurélio Magalhães Pina (Agente de Polícia Civil)

17. Júnior César da Silva (Agente de Polícia Civil)

18. Gledson da Silva Nogueira (Agente de Polícia Civil)

19. Lawrence Davi Reinaldo de Moura (Agente de Polícia Civil)

20. Ricardo Cahu de Oliveira (Agente de Polícia Civil)

21. Helieida da Silva Bezerra Moraes (Agente de Polícia Civil)

22. Marcelo de Almeida Lima (Agente de Polícia Civil)

23. Nayck Trindade de Souza (Agente de Polícia Civil)

24. Miriam Mendes dos Santos (Agente de Polícia Civil)

25. Paulo Carpegeane Souza Campos (Agente de Polícia Civil)

26. Maria Niélia da Silva Braga Magalhães (Agente de Polícia Civil)

27. Luciano Nascimento da Costa (Agente de Polícia Civil)

28. Kairon Barroso Moreira (Agente de Polícia Civil)

29. Simona Pacífico da Silva (Agente de Polícia Civil)

30. Kelson Rodrigues de Melo (Agente de Polícia Civil)

31. Douglas Antônio Coelho Passos (Agente de Polícia Civil)

32. Lucyano Celestino Pinheiro (Escrivão de Polícia Civil)

33. Anderson de Oliveira Silva (Agente de Polícia Civil)

34. Ruy Cavalcante de Oliveira Sobrinho (Agente de Polícia Civil)

35. Jean Carlos Nogueira (Agente de Polícia Civil)

Medalha para Importância Funcional

1. Carlos Alberto da Silva (Delegado de Polícia)

2. Illimani Lima Suarez (Delegado de Polícia)

3. José Henrique Maciel Ferreira (Delegado de Polícia)

4. Walter Leitão Prado (in memoriam, Delegado de Polícia)

Medalha para Mérito Correcional

1. Alex de Souza Cavalcante (Delegado de Polícia)

2. Thiago Fernandes Duarte (Delegado de Polícia)

3. Ilzomar Pontes do Rosário (in memoriam, Delegado de Polícia)

Medalha de Tempo de Serviço Luis Gálvez Rodriguez de Arias

1. Carlos Alberto da Costa Bayma (Delegado de Polícia)

2. José Henrique Maciel Ferreira (Delegado de Polícia)

3. Silvano Alves Rabelo (Delegado de Polícia)

4. Márcio Trindade de Oliveira (Escrivão de Polícia)

5. Almir Amorim de Souza (Agente de Polícia)

6. Bosco Fuad Aiache (Agente de Polícia)

7. Francisco Xavier Melo Mendes (Agente de Polícia)

8. Eurico Marques Feitosa (Agente de Polícia)

9. José Alberto Bezerra Rocha (Motorista Oficial)

10. Valtemir Silva de Souza (Motorista Oficial)

11. Edivânio Ricarte de Souza (Motorista Oficial)

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

