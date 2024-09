Governador Gladson Cameli prestigia penúltima noite da Expoacre com homenagens e apoio ao desenvolvimento sustentável

Na penúltima noite da Expoacre, realizada neste sábado, 7, o governador Gladson Cameli esteve presente mais uma vez na maior feira de negócios e entretenimento do estado. Ele circulou pela feira cumprimentando os visitantes e participantes, reforçando seu apoio às iniciativas desenvolvidas no evento que refletem a diversidade econômica e cultural do Acre.



A Expoacre, que ocorre no coração da floresta amazônica, busca um equilíbrio entre os motores agropecuários e a promoção do desenvolvimento sustentável. Cameli teve a oportunidade de presenciar essa pluralidade ao participar de eventos como a homenagem aos pioneiros do agronegócio acreano e apresentações culturais indígenas.

“A Expoacre é uma vitrine do que o Acre tem de melhor, unindo a força do nosso agronegócio com o respeito às nossas tradições e ao meio ambiente. Nosso governo está comprometido em promover o desenvolvimento sustentável e garantir que as futuras gerações colham os frutos desse equilíbrio”, destacou o governador.

Um dos momentos de destaque foi a homenagem aos pecuaristas, realizada na Casa do Produtor. O tributo, organizado pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), marcou o reconhecimento daqueles que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do Acre. Durante o evento, o governador também foi homenageado por seu apoio às iniciativas de crescimento econômico e social do estado, fortalecendo o papel do governo na promoção da economia local.



Além das homenagens, Cameli deu entrevistas e esteve acompanhado por membros de seu governo, como Marcelo Messias, secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo; Francisca Arara, secretária extraordinária de Povos Indígenas; e Aberson Carvalho, secretário de Estado de Educação, refletindo a diversidade das ações estaduais durante o evento.

Turismo e cultura indígena em destaque

No estande da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), o turismo sustentável teve grande visibilidade, com destaque para atrações como a Serra do Divisor, a comunidade Croa e a Trilha Chico Mendes. Esses destinos são essenciais para a valorização das belezas naturais do Acre e para o desenvolvimento do ecoturismo na região.



O espaço da Oca Indígena, que foi uma novidade na edição anterior da Expoacre, voltou a ganhar força neste ano com uma programação rica em apresentações culturais, artesanato e pintura. Em parceria com a Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi), o espaço promoveu a participação de grupos indígenas como Yushã Kuru Txanáya Huni Kui, Yubê Inu Mensageiro da Floresta Huni Kui e Saiti Munuti Yawanawa, que compartilharam suas tradições com o público.

Cameli pode prestigiar as apresentações indígenas e destacou a importância de integrar o desenvolvimento econômico com o respeito às culturas tradicionais do estado. O governador, ao longo de sua participação na feira, reiterou seu compromisso com um Acre que equilibra o avanço econômico com a preservação cultural e ambiental.



Marcelo Messias reforça: “Nosso compromisso é fortalecer o ecoturismo no Acre, promovendo destinos que valorizam nossa biodiversidade e as culturas tradicionais. A presença das comunidades indígenas aqui na Expoacre reforça a importância de integrarmos a cultura e o turismo em uma só agenda”.

A Expoacre se consolidou mais uma vez como um evento que celebra as raízes do Acre, promovendo tanto o setor agropecuário quanto a diversidade cultural e o turismo sustentável, pilares importantes para o desenvolvimento do estado.

A última noite neste domingo, 8, promete ser ainda mais agitada.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram