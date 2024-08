Governador Gladson Cameli participa do Fórum de Governadores em Porto Velho

O governador Gladson Cameli chegou a Porto Velho (RO), na noite da última quinta-feira, 8, para participar da 28ª edição do Fórum de Governadores da Amazônia Legal.

A primeira agenda do governador foi um encontro de governadores da Amazônia com embaixadores da Alemanha, Austrália, China, Colômbia, França, Noruega, Israel, Arábia Saudita, Reino Unido e delegação da União Europeia.

“Estamos comemorando cinco anos do consórcio e de excelentes debates sobre o futuro da Amazônia e dos nossos estados. Como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho e é com a união de todos que vamos seguir avançando no desenvolvimento regional”, disse Cameli.

Já na manhã desta sexta-feira, 9, Cameli participa da Assembleia Geral do Fórum, além da reunião de governança que debaterá temas como o Fundo Multi-doadores das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal (MPTF da Amazônia), apresentação do Fundo Clima, anúncio de recursos para parceria Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Consórcio Amazônia Legal (CAL), além do ato de assinatura do acordo de cooperação técnica entre os estados para fortalecer a Segurança Pública na Amazônia Legal e o ato de assinatura do Memorando de Entendimento – MoU entre CAL e CNT.



O encontro conta ainda com a presença de secretários dos estados da Amazônia Legal que estão desde o início da manhã da últim quinta-feira, 8, participando das câmaras setoriais debatendo pautas específicas como governo, meio ambiente e segurança pública.

Por Charlene Carvalho- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

