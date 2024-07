Governador Gladson Cameli participa de Projeto Cidadão na Terra Indígena Nukini, no Rio Moa, em Mâncio Lima

Localizada à margem direita do Rio Moa, em Mâncio Lima, a Terra Indígena Nukini, na Comunidade República, foi palco na última quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, do Projeto Cidadão, realizado pelo governo do Acre, pelo Tribunal de Justiça (TJAC) e parceiros. A ação, que contou com a presença do governador Gladson Cameli, nesta sexta, representou valorização aos povos originários, proporcionando oportunidades, cidadania e mais dignidade.



“É com grande satisfação que participo desse momento tão importante. Essa ação representa o nosso reconhecimento pela história do povo Nukini e mais um passo importante em direção à valorização dos povos originários do nosso estado, a garantia dos seus direitos e o fortalecimento da sua cultura”, pontuou o governador.



A terra do Povo da Onça, onde vivem cerca de 875 pessoas, se transformou em um cenário de amor e união quando 12 casais celebraram seus matrimônios. A ação inseriu o nome étnico na certidão de nascimento e ainda possibilitou a emissão de carteira de identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), atendimento jurídico e atendimentos em saúde.



Juntos há 32 anos, Maria Valdenice Nukini, de 53 anos, e Paulo César Nukini, de 57 anos, disseram sim ao matrimônio. “Tínhamos o desejo de casar com nossas vestes tradicionais, e o projeto cidadão veio e possibilitou isso. Essa ação é muito importante, porque conseguimos colocar o nosso nome étnico e porque aconteceu dentro da nossa terra indígena”, disse a noiva e líder indígena Nukini.



“Gostaria de destacar que esta edição do Projeto Cidadão é particularmente especial, por ser voltada aos povos indígenas e às comunidades ribeirinhas, grupos que possuem um valor inestimável para a riqueza cultural e histórica de nosso estado e de nosso país. Encerrar esta jornada com um casamento coletivo é uma honra e uma celebração da união e da diversidade, valores que tanto prezamos e defendemos”, disse a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari.



O Projeto Cidadão encabeçado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) foi integralmente apoiado pelo governo do Estado e também teve o apoio do Ministério Público do Acre (MPAC), da Defensoria Pública do Acre (DPE/AC), da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva e do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Investimentos que transformam realidades

No dia 29 de maio deste ano, o Povo Indígena Nukini viu um sonho antigo começar a se tornar realidade. Na ocasião, o governador Gladson assinava o convênio junto com a Prefeitura Municipal de Mâncio Lima para a construção do novo prédio da escola Pedro Antônio de Oliveira.



No valor de quase R$ 2 milhões, o investimento resultará em melhorias na infraestrutura, na qualidade da educação, no conforto e segurança de toda a comunidade. “É um sonho para todos nós e é de suma importância para o desenvolvimento da nossa comunidade”, revelou o professor indígena Alixandre Nukini.

Por Pablo Azevedo- Agência de Notícias do Acre

Foto: Emanuelly Falqueto/TJAC

