Governador Gladson Cameli participa da cerimônia de entrega da reforma do Tribunal de Contas do Estado

“Instituições fortalecidas representam um Estado forte”, disse o governador Gladson Cameli, no evento de entrega da reforma e revitalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE), realizado nesta sexta-feira, 20, na sede da instituição, em Rio Branco.

O projeto de reforma do TCE representa um marco histórico para os servidores e para a população acreana. Iniciada em junho de 2023, a obra garantiu a acessibilidade, sustentabilidade e modernização.

Para o governador Gladson Cameli, a parceria entre as instituições garante o fortalecimento do Estado. “O trabalho realizado em conjunto com o Executivo vai continuar melhorando cada vez mais a vida das pessoas. O que eu quero, o legado que eu vou deixar será o de instituições fortalecidas”, declarou.



Segundo o presidente do TCE, Ribamar Trindade, a entrega da reforma faz parte do planejamento estratégico de modernização do Tribunal. “Hoje, celebramos uma conquista e a união de esforços de todas as equipes do órgão. Buscamos não apenas modernizar as estruturas, mas fortalecer a instituição. Encerramos essa gestão com a satisfação de termos dado o nosso melhor, entregando ao TCE resultados que nos enchem de orgulho” , disse.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o senador Sérgio Petecão, o deputado Luiz Gonzaga e outras autoridades se fizeram presentes no evento.

Sobre a obra

Assinada pelo arquiteto Leandro Rocha, a obra marca um momento significativo para a instituição, promovendo avanços expressivos em infraestrutura física e tecnológica.



Entre as melhorias realizadas, destaca-se a garantia de acessibilidade, com adequações que vão desde as calçadas até os ambientes internos do prédio. Modernos sistemas de controle de acesso também foram instalados, reforçando a segurança.

A obra incorpora, ainda, práticas sustentáveis, como o reaproveitamento da água da chuva e o plantio de mais de 40 novas espécies de árvores. Além disso, a instalação de uma usina de energia solar contribuirá para a redução dos custos com eletricidade com energia limpa e sustentável.

O que disseram

“Nós não acreditávamos que em dois anos nós iríamos ter essa grandiosidade de obra. Quem ganha não é só o TCE, mas também o povo do Acre”.

Naluh Maria Lima Gouveia, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre.

“Hoje representa um marco histórico para a nossa instituição, que esse novo capítulo seja de ainda mais conquistas”.

Artur de Oliveira Neto, auditor do Controle Externo, engenheiro responsável pela obra e representante dos servidores.

“Que esta nova etapa seja marcada por grandes conquistas de interesse público”.

Maro Sergio Neri, procurador-geral do Ministério Público de Contas.

Por Andreia Nobre Agência de Noticias do Acre

Foto: Samuel Moura/Secom E Foto: Felipe Freire/Secom

