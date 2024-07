Governador Gladson Cameli inspeciona avanço nas obras de preparação do parque de exposições da Expoacre Juruá

O governador do Acre, Gladson Cameli, inspecionou nesta sexta-feira, 26, os avanços nas obras de reforma e adequação do parque de exposições da 19ª edição da Expoacre Juruá, estrutura que vem sendo erguida nas dependências do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Shows nacionais e locais, entretenimento e oportunidades de geração de negócios e renda prometem movimentar o Vale do Juruá entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. O chefe do Executivo estadual parabenizou a organização pela celeridade nos preparativos do evento e reforçou o empenho da gestão e parceiros em promover mais uma edição do que classificou como “principal vitrine dos produtos e da economia do Juruá”. As obras estão 98% concluídas.

“Quero agradecer à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que tem sido parceira na organização do evento, à Associação Comercial Local, ao Sebrae, à iniciativa privada e aos demais colaboradores pela parceira. Juntos, vamos realizar mais uma Expoacre Juruá, que será um sucesso”, afirmou Gladson Cameli.



Segundo a organização, cerca de 150 mil pessoas devem passar pelo parque, durante os cinco dias de festa, gerando uma movimentação financeira de R$ 40 milhões, aproximadamente. “Preparamos uma grande estrutura para receber o público, empreendedores e empresários, pois é para eles que trabalhamos para organizar a feira, que será um momento para expor seus produtos e negócios, gerando riqueza à população, e também para curtir os atrativos da feira”, disse. “Quero convidar o povo para curtir a programação da Expoacre Juruá. Conto com a presença de todos, pois já estou aqui e não deixarei de prestigiar um dia de festa”, ratificou Cameli.



Em diálogo com os trabalhadores, Gladson reforçou: “Isso aqui é nosso! Parabéns, pessoal, pelo esforço e dedicação. O sucesso da Expoacre começa pelo excelente serviço de vocês”.

Confira a programação



Quarta-feira, 31 de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show do sertanejo Murilo Huff

Quinta-feira, 1º de agosto – Abertura do rodeio e show com a banda gospel Som e Louvor

Sexta-feira, 2 de agosto – Show nacional de Raquel dos Teclados

Sábado, 3 de agosto – Casamento coletivo e pesagem de lutadores do Nauas Combat

Domingo, 4 de agosto – Cavalgada, prova de laço em duplas, encerramento do rodeio e show de Manu Bahtidão

Por Eliel Mesquita- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/Secom

