Governador Gladson Cameli faz tour virtual pelo Museu de Paleontologia da Universidade Federal do Acre

O governador Gladson Cameli participou de um tour virtual ao Museu de Paleontologia da Universidade Federal do Acre (Ufac), em aula presencial de alunos do Instituto Federal do Acre (Ifac), durante evento de inovação tecnológica promovido pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac). A visualização em 360 graus se deu na noite desta quarta-feira, 4, no Ecossistema de Negócios e Inovação, no Espaço Indústria da Expoacre, em Rio Branco.

“Foi uma experiência fantástica, a inovação tecnológica permite viagens incríveis e eu já determinei que essa inclusão digital chegue aos alunos das escolas estaduais”, informou o governador.

No Museu de Paleontologia da Ufac, na capital acreana, estão exibidos fósseis de jacarés, tartarugas, jabutis e preguiça gigantes e o crânio de um Purussaurus brasiliensis, o maior jacaré da Terra.

O coordenador científico da Fapac, professor Jonas Filho, explicou que a visualização tridimensional permite o acesso a 40 anos de história, “desde as expedições paleontológicas nativas até a coleção que tem hoje mais de sete mil peças catalogadas”.



A aula virtual foi coordenada por Victor Vieira, doutor em computação pela Universidade Federal Fluminense (RJ). Especialista em realidade virtual, o pesquisador explicou o trabalho cooperativo entre a Fapac e a Ufac, por meio do projeto Eu Programo Robôs, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac).

“Quando a gente consegue dar as mãos e buscar esse avanço é muito incrível. A gente ganha muito tempo em conseguir desenvolver soluções que são muito importantes para a sociedade. A gente fala da indústria 4.0 que é fronteira da 5.0. Considero que, dentro da educação, a aplicação da realidade virtual é a última tendência”, destacou Vieira.

A Fapac garantiu recursos para a aquisição de óculos virtuais para o Ifac e para o Laboratório de Paleontologia da Ufac. “Serão cem mil reais para incentivar essa experiência inovadora. Implementar o uso das plataformas digitais não é uma ação simples, mas o governador participou desse tour cultural, ficou entusiasmado e determinou que os alunos das escolas públicas estaduais tenham acesso a essa ferramenta de inclusão digital”, relatou o presidente da Fapac, Moisés Diniz.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, lembrou que o Espaço do Ecossistema de Negócios e Inovação tem como proposta apresentar todo o potencial da indústria, da ciência e da tecnologia: “A tecnologia e o impacto social desempenham um papel complementar entre si. Vimos hoje o benefício tecnológico na digitalização dos museus, fruto da visão de cientistas como o professor Jonas Filho. São parcerias que fortalecem o ecossistema do Acre”.

Visitas presenciais ao Museu de Paleontologia da Ufac

As visitações ao Museu de Paleontologia da Ufac são abertas ao público de forma gratuita, mediante agendamento prévio pelo e-mail [email protected].

O Museu de Paleontologia da Ufac, criado em 1983, é um órgão anexo ao anexo ao Laboratório de Pesquisas Paleontológicas (LPP), no campus-sede da instituição, em Rio Branco, situado na rodovia BR 364, km 04 – Distrito Industrial. Telefone: (68) 3901-2676

Por Jairo Carioca- Agência de Notícias do Acre

Foto: Sabrina Salomon

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram