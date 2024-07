Governador Gladson Cameli entrega novos títulos definitivos a entidades religiosas e alcança marca de quase 11 mil regularizações fundiárias em sua gestão

Em uma cerimônia marcada pela emoção e compromisso com a cidadania, o governador Gladson Cameli, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, realizou na tarde desta terça-feira, 23, a entrega de novos títulos definitivos de regularização fundiária para templos religiosos por meio do programa Terra Legal, realizado pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

O evento, realizado na Igreja Assembleia de Deus na Vila Acre (IEADVA), em Rio Branco, destacou um marco significativo na gestão do governador, que agora chega à marca de quase 11 mil títulos definitivos entregues.



“Entregar títulos definitivos é uma das agendas que mais me dá prazer como governador. Cada título representa segurança jurídica, valorização imobiliária e inúmeros benefícios sociais e econômicos para as comunidades”, afirmou o governador Gladson Cameli. Ele destacou ainda que já foram entregues títulos definitivos entre urbanos e rurais, em todo o estado do Acre, consolidando seu compromisso com a regularização fundiária e a cidadania dos acreanos.

A cerimônia contou com a presença de aproximadamente 500 pessoas, incluindo representantes do Governo do Estado do Acre, Corregedoria Geral da Justiça, Superintendência do Incra e 1º Ofício de Registro de Imóveis. Foram entregues 21 títulos definitivos às entidades religiosas, beneficiando diretamente as congregações das regionais da IEADVA, que juntas atendem uma comunidade de mais de três mil pessoas.



O investimento total para esta iniciativa foi de R$ 109 mil, financiado pelo Programa de Trabalho Fortalecer o Programa Igreja Legal. Este valor não só facilitou a regularização fundiária das instituições religiosas, mas também eliminou burocracias e custos adicionais para os beneficiários, garantindo que as entidades possam investir em melhorias estruturais e sociais.

Romário Costa, presidente do Iteracre, destacou a importância do Programa Igreja Legal durante a entrega dos títulos. “Essa entrega é para beneficiar, desta vez, as comunidades evangélicas aqui da região do Vila Acre. É um trabalho em que mais de 64 igrejas estarão sendo contempladas e, nesse primeiro momento, a gente já vai entregar os títulos definitivos para mais de 20 entidades religiosas, beneficiando um público da comunidade evangélica do nosso estado e da nossa cidade de Rio Branco”, explicou Costa.



A vice-governadora Mailza Assis também expressou sua satisfação com a iniciativa. “Eu adoro o sentimento de ver hoje uma entrega que contempla não só as pessoas, mas também as entidades religiosas do Estado. A regularização de um imóvel abre caminho, dá uma maior liberdade com a valorização desse imóvel. E é um sonho, principalmente de uma igreja, ter o seu terreno, o seu prédio regularizado, isso é muito importante. Tem sido um trabalho incansável do governo, um investimento bem grande nessa situação, são mais de 11 mil imóveis ou regularizações feitas”, afirmou Mailza Assis.

Além de proporcionar segurança jurídica e valorização imobiliária, a entrega dos títulos definitivos também gera oportunidades econômicas para as comunidades. “Isso é muito significativo, porque essas entidades passam a ter segurança para investirem na infraestrutura das suas dependências para receberem os seus fiéis com mais conforto”, destacou o governador Cameli. “Significa ainda geração de empregos e oportunidades porque qualquer tipo de obra demanda mão de obra. O título definitivo também representa que a entidade religiosa contemplada passa a ter um bem imobiliário que pode ser a fonte para novas doações e até mesmo de financiamento para investimentos em programas sociais”.

Vidas transformadas

A Igreja Assembleia de Deus na Vila Acre (IEADVA) tem uma longa e abençoada trajetória desde sua fundação em 1976. O pastor João Gomes relembra com gratidão como a igreja cresceu e prosperou ao longo dos anos, graças às bênçãos divinas e ao esforço da comunidade. Hoje, a igreja conta com várias congregações que, até recentemente, enfrentaram desafios relacionados à legalização de seus terrenos.

Neste momento histórico, a IEADVA e suas congregações estão sendo beneficiadas pelo programa Igreja Legal, organizado pelo Iteracre sob a liderança do governador Gladson Cameli. “Pela graça de Deus e o trabalho do nosso governador, juntamente com a equipe do Iteracre, hoje estaremos recebendo títulos de alguns terrenos das nossas congregações”, celebra o pastor João Gomes.



A iniciativa não só regulariza os terrenos, mas também fortalece a segurança jurídica e a capacidade de investimento das igrejas, permitindo-lhes continuar seu importante trabalho espiritual e social. “Queremos agradecer ao governador Gladson Cameli pelo trabalho e pela sensibilidade que ele tem tido com as instituições do nosso Estado”, conclui o pastor, ressaltando a importância desse gesto para a comunidade e o futuro das congregações da IEADVA.

O presidente do Iteracre, Romário Costa, reafirmou o compromisso contínuo da instituição com a regularização fundiária. “Estamos ativos nessa questão da regularização fundiária. Este ano, já teremos entrega de títulos definitivos para beneficiários da zona rural. Continuaremos entregando títulos aqui na cidade de Rio Branco, onde conseguimos, por exemplo, destravar uma regularização fundiária de mais de 30 anos do bairro Wanderley Dantas, que tinha uma penhora com a Justiça Federal, e o nosso governo com certeza conseguirá entregar esses benefícios para a nossa população.”



O evento de entrega de títulos definitivos não apenas reafirma o compromisso do governo de Gladson Cameli com a regularização fundiária, mas também fortalece as bases para um futuro mais seguro e próspero para as instituições religiosas e suas comunidades no Acre.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

