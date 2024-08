Governador Gladson Cameli destaca parceria pelo sucesso no encerramento do 25º Festival do Açaí em Feijó

O governador Gladson Cameli participou neste domingo, 18, do encerramento do 25º Festival do Açaí em Feijó, um dos eventos da agenda cultural do Acre. No fim da tarde, o governador interagiu com a população ao participar do Festival de Praia, às margens do Rio Envira. E depois esteve no Centro de Eventos da cidade para prestigiar o festival.

Acompanhado pelo prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, e pelo deputado estadual Marcus Cavalcante, o governador reforçou a parceria com a administração municipal, destacando o compromisso conjunto de impulsionar o desenvolvimento de Feijó. “Eu amo Feijó. Parabenizo a toda organização por este evento impecável. Tivemos a melhor Expoacre Juruá, estamos tendo o melhor Festival do Açaí e teremos a melhor Expoacre da história em Rio Branco”, disse Cameli, fortalecendo seu vínculo com a cidade.

O festival foi organizado pela Prefeitura de Feijó com apoio do governo do Estado e do Sebrae-AC. De acordo com a organização, cerca de 25 mil pessoas compareceram ao evento a cada noite, refletindo o impacto cultural e econômico que o festival exerce na região.



“O Festival do Açaí celebra a rica história e cultura de Feijó, integrando a tradição do açaí, evidenciando a capacidade do Acre em preservar e promover seus mais valiosos patrimônios naturais e culturais”, observou o governador.

A contribuição do governo do Estado foi fundamental para o sucesso do evento, fornecendo toda a estrutura necessária, incluindo palco, iluminação e tecnologia para os shows e demais atrações. Cameli destacou a importância de eventos como esse para a economia local e reafirmou o compromisso de melhorar ainda mais as festividades nos próximos anos: “Nosso grande desafio é conseguirmos nos superar, para que o ano que vem possa ser ainda melhor”.



O prefeito Kiefer Cavalcante expressou sua satisfação com a realização do evento. “Estamos muito alegres, porque nosso festival trouxe turistas, boas atrações, e foi marcado por um clima de alegria e paz. Feijó deu um exemplo de organização e hospitalidade”, afirmou o prefeito.

O show de encerramento ficou por conta do cantor Vitor Fernandes, que animou o público na última noite do festival. “É um prazer enorme estar aqui em Feijó pela primeira vez no Festival do Açaí, um evento tão querido e tradicional. A energia dessa galera é incrível, e hoje vamos de um show animado, cheio de piseiro, para todo mundo se divertir e cantar junto. Espero que seja a primeira de muitas vezes que vou estar aqui com vocês”, afirmou o cantor, considerado o Rei do Piseiro.



Com o término de mais uma edição, o 25º Festival do Açaí consolidou-se como um dos maiores eventos culturais do Acre, promovendo não só a tradição do açaí, mas também o turismo e o desenvolvimento regional.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Pedro Devani/Secom

