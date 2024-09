Governador Gladson Cameli defende união para enfrentamento às queimadas em reunião com ministros do governo federal

A união dos entes federativos em busca de solução para o enfrentamento aos impactos climáticos e às queimadas foi defendida pelo governador Gladson Cameli na reunião de governadores com ministros, realizada nesta quinta-feria, 19, no Palácio do Planalto, em Brasília.

“Com união, podemos dar respostas mais rápidas para a população”, explicou o governador, lembrando que no Acre a situação é crítica.

“Além do problema ambiental, é um problema de saúde para a população” explicou o gestor, ressaltando o diálogo existente entre o governo do Acre com o governo federal, por meio dos ministros, que têm se colocado a disposição para ajudar.

O encontro reuniu diversos ministros como Rui Costa, da Casa Civil; Marina Silva, do Meio Ambiente; Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional; Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; e Simone Tebet, do Planejamento.



Recursos

No encontro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou para a próxima semana a liberação, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), de R$ 400 milhões para uso pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar na região.

Os recursos, lembrou ele, se juntam aos R$ 514 milhões para combate a incêndios na região, recém-liberados. Parte do valor será para atuação das Forças Armadas e da Força Nacional na região.

Auxílio

Para Gladson Cameli, recursos são primordiais para estados, como é o caso do Acre, que sofre com os impactos climáticos como a recente e histórica inundação e a seca prolongada que ocorre atualmente e causa grave crise hídrica. “Hoje é seca e amanhã é enchente”, reforçou.

Ao chegar a reunião e responder perguntas da imprensa, o governador também defendeu como uma das soluções a unificação dos trabalhos das forças de segurança, conforme já ocorre no Acre.

“A unificação das polícias é essencial, o trabalho conjunto, é uma ação que nós, do governo do Acre, já estamos fazendo”, disse, explicando que as ações de combate às queimadas envolvem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército, e as forças policiais do estado.



“Nas regiões que estavam apresentando maior incidência de queimadas, toda a equipe ambiental, da polícia ambiental, do sistema público de segurança, está agindo para coibir, respeitando o que está na Constituição”, afirmou o chefe do Executivo acreano.

O governador disse acreditar também como solução, o aumento da pena para quem pratica incêndio criminoso. “Tudo o que for irregular, temos que punir, temos que respeitar a Constituição”, assegurou.

Por Dilma Tavares- Agência de Notícias do Acre

Dilma Tavares/REpac

