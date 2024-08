Governador Gladson Cameli articula criação de universidade estadual com ministro da Educação

O governador Gladson Cameli pediu e recebeu garantia de apoio do ministro da Educação, Camilo Santana, para avançar no processo de criação de uma universidade estadual no Acre, incluindo as medidas necessárias ao credenciamento da instituição junto àquele ministério. A reunião foi realizada nesta quarta-feira, 21, na sede do ministério, em Brasília.

“A universidade estadual está no nosso plano de governo, é um compromisso do governo com a população. Já estamos trabalhando com esse objetivo e viemos pedir apoio, para avançar e poder entregar o quanto antes essa obra tão importante para os nossos estudantes”, disse o governador.

“Podem preparar a documentação”, disse o ministro Camilo Santana, garantindo apoio para a criação da instituição, que será ligada ao Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), oferecerá cursos superiores na área tecnológica e deverá funcionar na unidade Campos Pereira, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

“Nos próximos dias o governador deverá assinar a ordem de serviço para a reforma e manutenção daquele espaço”, afirmou o secretário de Educação, Aberson Carvalho, também presente na reunião. O próximo passo será estabelecer uma comissão para providenciar projetos necessários ao credenciamento da universidade no Ministério da Educação (MEC), assunto que também foi tratado com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica da pasta, Marcelo Bregagnoli.

Também presentes à reunião, o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley Neto, que comemorou, afirmando tratar-se de “um sonho” do governo e demais envolvidos “que está se realizando”; e a diretora de Ensino da instituição, Mara Lima, que destacou a importância de o Estado ampliar a oportunidade de acesso ao ensino superior para os estudantes acreanos.

Mais avanços



Na reunião com o ministro Camilo Santana, o governador também pediu apoio para mais avanços relativos a escolas indígenas, investimentos na educação no campo e para escolas em tempo integral, recebendo também garantia de apoio daquele ministério.

Também participou da audiência, pelo Acre, o procurador do Estado, João Paulo Setti, além de outros membros da equipe do MEC envolvidos nos assuntos referentes ao Estado do Acre.

Por Dilma Tavares- Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram