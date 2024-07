Governador Gladson Cameli anuncia 1ª parcela do 13º e antecipação do pagamento do salário de julho para servidores estaduais

Nesta quinta-feira, 11, o governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais. A remuneração extra estará disponível, junto com o pagamento do mês de julho, na sexta-feira, 26, para os servidores aposentados e na segunda-feira, 29, para os servidores ativos, com crédito em conta no dia 27, sábado.

Com tal ação, o Estado destaca o seu compromisso com os profissionais que compõem a esfera governamental, uma das principais diretrizes do chefe de Estado. Em suas redes sociais, ele anuncia as datas e celebra: “Nosso governo já garantiu os recursos e com alegria anuncio este pagamento”.

Veja a publicação:

Carlos Alexandre Agência de Noticias do Acre

